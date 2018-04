Z kurtu do kuchyně. Kvitová vařila německou specialitu

Upínají se na ni zraky všech českých fanoušků. Petra Kvitová se dostala v poslední době do skvělé formy, což potvrdila také ve víkendovém semifinálovém utkání prestižního Fed Cupu. V něm zaznamenala zkušená hráčka dva body, jimiž pomohla národnímu týmu ke kýžené výhře. Středem pozornosti zůstává i po postupu, v pondělí třeba předvedla své kuchařské dovednosti, když si vyzkoušela uvařit jednu ze stuttgartských specialit.

Tenisový život, to nejsou pouze odehraná utkání a objíždění slavných turnajů. Před prestižními podniky se profesionálové účastní také společenských akcí a zábavných programů, které pro ně připravují samotní pořadatelé.

Jeden z nich prožila po úspěšném postupu českého týmu do závěrečné fáze Fed Cupu také největší hrdinka semifinálového mače Petra Kvitová. Po ukončení série zůstala v německém Stuttgartu, kde se připravuje na turnaj Porsche Tennis Grand Prix. A měla o zábavu postaráno.

Dvojnásobná vítězka slavného Wimbledonu, jež se dokázala po předloňském vážném poranění ruky vrátit zpět do staré formy, vyměnila raketu za vařečku a ukázala své kuchařské dovednosti. Za asistence zkušených kuchtíků dostala za úkol vykouzlit tamní specialitu v podobě švábských plněných taštiček.

First you roll..then you cut! @Petra_Kvitova learning all about how to make Maultaschen. pic.twitter.com/W8tcYBTHCo

Rodačka z Bílovce dokázala během svého výkonu také několikrát zapózovat fotografům a naučit se základní německé kuchařské fráze, za což následně sklidila poklonu všech přítomných.

While the Maultaschen moved along, @Petra_Kvitova learned some local dialect…not the easiest task even for Germans who aren’t from Swabia. pic.twitter.com/GzIdIM4gWV