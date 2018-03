Z tenistky modelkou? Bouchardová prozradila plány

Na kurtech se jí nedaří, na pláži září. Tenistka Eugenie Bouchardová nezažívá vůbec povedené sportovní období, po bídné loňské sezoně stále nenašla recept na zlepšení. Náladu si tak vylepšuje alespoň fotografováním pro různé časopisy a díky své atraktivitě zůstává v povědomí fanoušků. Modelingu se však zatím profesionálně věnovat nehodlá, jak prozradila v jednom ze svých rozhovorů.

Zažila fantastický vzestup, o němž se mnoha hráčkám ani nesnilo. Eugenie Bouchardová se dokázala během pár sezon prodrat až do elitní desítky, po českým fanouškům známém finále Wimbledonu z roku 2014, v němž nestačila na Petru Kvitovou, se dokonce probila žebříčkem až na skvělou pátou pozici a získala pověst jedné z nejtalentovanějších hráček. Zároveň ji nejen příznivec "odsoudil" do role budoucí jedničky.

Po skvělém startu ale přišel útlum a nadaná blondýnka se začala následkem nevydařených výkonů propadat pořadím, což stvrdila v minulé sezoně, jež se dá považovat za její dosud nejnepovedenější. Nedaří se jí navíc ani letos, momentální bilance čtyřiadvacetileté Kanaďanky činí pět výher a osm proher.

Že by to ale sympatické "Genie" nějak vadilo, se říct nedá. Rodačka z Montrealu si naopak svůj život naprosto užívá, o čemž svědčí i její aktivity, konkrétně záliba ve fotografování. Fanouškům už několikrát ukázala, jak moc jí to sluší před objektivem. Její žhavé snímky navíc pravidelně oblétávají celý internet a každý nový počin Bouchardové získává velkou pozornost.

Naposledy veřejnost zaujala snímky v plavkách, které poskytla oblíbenému magazínu Sports Illustrated. Ve zmíněném tisku se objevila už druhý rokem po sobě. Výtvory z pláže se rázem staly absolutním hitem.

Zdařilé snímky neunikly ani jejímu otci. "Nikdy bych nevěřil, že uvidím svoji dceru nahou v nějakém magazínu. Ale po tom, co jsem ty fotky viděl, musím říct: Jsem na tebe pyšný," uvedl.

Go behind the scenes with the one and only @geniebouchard pic.twitter.com/RrZUZMERuz