Zdraví je pro ni hlavní, shodují se trenéři Petry Kvitové.

Jediným přáním trenérů tenistky Petry Kvitové je, aby jejich svěřenka byla zdravá. Tenisový kouč Jiří Vaněk a kondiční David Vydra jsou přesvědčeni, že v takovém případě bude čerstvá semifinalistka Australian Open dál patřit do světové špičky.

Vaněk s Vydrou stáli při Kvitové, když se zotavovala po vážném zranění levé ruky z přepadení v prosinci 2016 a nevěděli, zda ještě bude někdy hrát tenis. I s jejich pomocí se ale dvojnásobná vítězka Wimbledonu dostala zpět do formy.

Proto měli Vaněk s Vydrou stejnou odpověď na otázku, co Kvitové přejí. "Zdraví, protože pak si může plnit svoje cíle. Z toho budeme nejvíc šťastní," řekl Vaněk, který ke Kvitové přišel krátce před zmíněným přepadením. Vydra se o fyzickou přípravu Kvitové stará od poloviny roku 2015. "To je stejné jako v každém zaměstnání. Když bude zdravá, může dělat svoji práci na kurtu," řekl Vydra.

Především nyní nastává pro Kvitovou zrádné období. Z australských veder přiletěla do evropské zimy. Navíc vyrazí do mrazivého Petrohradu. "Vezmu si zimní bundu, čepici a budu brát vitamíny," plánovala Kvitová před obhajobou titulu v halovém turnaji, na který odletěla bez koučů.

V minulé sezoně se Kvitové v první půlce sezony dařilo na menších turnajích, ale neuspěla na grandslamech. Letos prorazila hned na prvním majoru roku. "Titulem v Sydney chytla rytmus, ale přitom jsme tam původně hrát nechtěli," řekl Vaněk.

Ze Sydney se Kvitová narychlo přesunula do Melbourne a před startem neměla čas myslet na to, že začíná grandslam. "Měla trošku hektický program a asi pomohlo, že se nesoustředila, kde hraje a jak hraje," uvedl Vaněk, ale jedním dechem dodal, že to není pravidlem. "Nejsem si jistý, že to takhle bude fungovat pokaždé. Příště tohle nemusí platit, záleží na rozpoložení a dané situaci před turnajem."

Do dalšího grandslamu, pařížského Roland Garros, by měla Kvitová hrát většinu větších turnajů WTA. Trenér ani neuvažoval, že by třeba antukovou část sezony částečně vynechala. "To by byla po loňských výsledcích škoda a bylo by to zbytečné, když se jí dařilo," poukázal Vaněk na tituly z klouzavého povrchu v Praze a Madridu.