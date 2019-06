Ženské semifinále French Open bude možná muset na menší kurt

Pořadatelům Roland Garros po propršené středě dělá starosti i páteční předpověď počasí. Jedno semifinále ženské dvouhry by se proto mohlo odehrát na novém kurtu Simonne Mathieuové, který je s pětitisícovou kapacitou až třetím největším v areálu. Důležité je, aby obě finalistky měly zhruba stejně času na odpočinek. O postup do finále by měla v pátek bojovat i Češka Markéta Vondroušová, kterou čeká duel s Britkou Johannou Kontaovou.

Oba semifinálové zápasy ženské dvouhry se měly hrát ve čtvrtek, ale druhá semifinálová dvojice ještě není známá, protože středeční čtvrtfinálové duely kvůli dešti vůbec nezačaly. Byly přesunuty na čtvrtek, kdy by počasí nemělo dělat problémy.

O den později se pak musí odehrát obě ženská i obě mužská semifinále, aby o víkendu mohl přijít na řadu finálový program. Ale předpověď na pátek už tak dobrá není. "Ideálně chcete, aby dívky hrály ve stejný čas, takže by měly stejnou dobu na zotavení. Přemýšlíme o tom, že bychom hráli na třech kurtech. Je možnost hrát jedno ženské semifinále na dvorci Simonne Mathieuové," uvedl na tiskové konferenci ředitel turnaje Guy Forget.

Do ochozů centrálního kurtu Philippa Chatriera se vejde 15.000 diváků, kurt Suzanne Lenglenové, na kterém Vondroušová vybojovala proti Petře Martičové postup do semifinále, má desetitisícovou kapacitu. Dvorec Simonne Mathieuové má poloviční počet sedaček, ale je zbrusu nový a podle Forgeta je rozhodně důstojný pro ženské semifinále.

"Kdybych byl ženou, která hraje v téhle fázi turnaje, tak bych radši hrál na menším kurtu s vědomím, že budu mít dost času na odpočinek, přinejmenším stejně jako soupeřka, protože hraju kvůli finále. Nehraju, abych jen vyhrál semifinále. Hraju, abych vyhrál turnaj," řekl. Situace, kdy má jedna tenistka dohráno a druhá na svůj zápas musí kvůli dešti čekat, je totiž pro tu čekající velmi nepříjemná.

V pátek je už jasné očekávané semifinále mužské dvouhry mezi jedenáctinásobným šampionem Rafaelem Nadalem a navrátilcem na pařížskou antuku Rogerem Federerem. O složení druhé mužské semifinálové dvojice se rozhodne rovněž ve čtvrtek.

Pak také pořadatelé naplánují páteční program s ohledem na aktuální předpověď počasí. "Problém je, že ženský zápas může trvat mezi 50 minutami a třemi hodinami, u mužů to může jít i přes pět hodin, jak už jsme tady viděli. Takže když máte nejisté počasí, tak při plánování musíte počítat s tím horším scénářem, protože v ideálním případě chceme skončit v neděli," dodal Forget.

Roland Garros je jediným grandslamovým areálem, kde není na žádném kurtu zatahovací střecha. Bude k dispozici až příští rok po dokončení rekonstrukce centrálního kurtu Philippa Chatriera.