Ženský tenis má novou vládkyni, raduje se i Strýcová

Australská tenistka Ashleigh Bartyová získala po výhře 6:3, 7:5 nad Němkou Julií Görgesovou titul na trávě v Birminghamu a je novou světovou jedničkou. V čele žebříčku se třiadvacetiletá vítězka Roland Garros v pondělí objeví jako první Australanka po Evonne Goolangové, která byla první v roce 1976.

Bartyová před dvěma týdny po finálové výhře nad Markétou Vondroušovou ovládla pařížský grandslam na antuce a po týdenní pauze zvládla hladce přechod na trávu. Pasovala se tak do role hlavní favoritky i pro Wimbledon, jenž začíná za týden.

"Byla to neuvěřitelná cesta. Jako malé dítě vždycky sníte o tom, že se stanete světovou jedničkou, ale to, že k tomu dojde, je neskutečné. Opravdu jsem to nečekala, s týmem jsme si dali letos za cíl světovou desítku," uvedla Bartyová, jež se stane 27. jedničkou od zavedení žebříčku.

Rodačka z australského Ipswiche prodloužila vítěznou sérii už na dvanáct zápasů, navíc v Birminghamu neztratila set. V čele žebříčku vystřídá po 21 týdnech Japonku Naomi Ósakaovou, jež se dostala na první místo díky finálovému triumfu na Australian Open nad Petrou Kvitovou. V Birminghamu Ósakaová vypadla v 2. kole.

Cesta Bartyové na vrchol byla hodně nezvyklá. Někdejší juniorská wimbledonská šampionka přerušila v roce 2014 kvůli zdravotním a psychickým problémům tenisovou kariéru a věnovala se kriketu. K tenisu se vrátila v roce 2016. "Před třemi a půl lety jsme začali od nuly bez postavení na žebříčku a teď jsme tady. Je to mimořádný úspěch pro mě a můj tým," řekla.

Titul je pro Bartyovou třetí v sezoně a šestý v kariéře. V Birminghamu ukončila dvouleté panování Kvitové, jež ji v roce 2017 porazila ve finále a letos na turnaji kvůli zranění ruky nestartovala.

Česká tenistka Barbora Strýcová získala na trávě v Birminghamu třetí letošní deblový titul a celkově 26. v kariéře. Po semifinálovém vyřazení ve dvouhře ve finále čtyřhry zdolala spolu s tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej německo-nizozemský pár Anna-Lena Grönefeldová, Demi Schuursová 6:4, 6:7, 10:8.

Strýcová sice zahájila letošní sezonu po boku krajanky Markéty Vondroušové, po Australian Open se ale dala znovu dohromady se Sie Šu-wej a společně ovládly Dubaj a Madrid. V součtu s loňským triumfem v Indian Wells už spolu získaly čtvrtou trofej. V Birminghamu se Strýcová raduje z titulu podruhé, v roce 2016 zde zvítězila po boku Karolíny Plíškové.

Finále zahájil druhý nasazený česko-tchajwanský pár výborně a rychle vedl 5:0. Pak ale soupeřky zabraly a úvodní set se nakonec protáhl na 35 minut. Ve druhé sadě zápas nadvakrát přerušil déšť a po dlouhém přerušení za stavu 2:3 se nakonec dohrávalo v hale. Strýcová se Sie Šu-wej nakonec druhý set ztratily ve zkrácené hře, koncovku zápasu pak ale zvládly.

Tenisový turnaj žen v Birminghamu (tráva, dotace 1,006.263 dolarů): Dvouhra - finále: Bartyová (2-Austr.) - Görgesová (8-Něm.) 6:3, 7:5. Čtyřhra - finále: Strýcová, Sie Šu-wej (2-ČR/Tchaj-wan) - Grönefeldová, Schuursová (4-Něm./Niz.) 6:4, 6:7 (4:7), 10:8.

Španělský tenista Feliciano López porazil ve finále turnaje v Londýně Francouze Gillese Simona 6:2, 6:7, 7:6 a ziskem titulu v 37 letech napodobil o měsíc a půl staršího vrstevníka Rogera Federera, který dnes triumfoval v Halle. Do své sbírky přidal sedmou trofej, naposledy se radoval před dvěma lety právě na trávě v Queen's Clubu.

López se letos naplno věnoval své nové funkci ředitele turnaje v Madridu, což se projevilo na jeho postavení v žebříčku. Z jedenácti zápasů, k nimž nastoupil, vyhrál jen tři a vypadl z první stovky. Ke startu v hlavní soutěži potřeboval divokou kartu, tu ale využil naplno a znovu si upevnil postavení nejstaršího vítěze londýnského turnaje. Nejstarším vítězem už byl při svém prvním vítězství v roce 2017.

Ve finále svou nenasazených hráčů dnes měl vítězství na dosah už ve druhém setu, v tie-breaku si ale o tři roky mladší Simon nakonec vynutil třetí sadu. Ta došla rovněž do zkrácené hry, tentokrát ale López uspěl. Zisk titulu na divokou kartu naposledy v Londýně slavil před dvaceti lety Američan Pete Sampras.

López ještě může svou letošní bilanci v Queen's Clubu vylepšit. Před sebou má totiž finále čtyřhry, v níž je jeho partnerem domácí Andy Murray, který se vrací po operaci kyčle.

Tenisový turnaj mužů v Londýně (tráva, dotace 2,219.150 eur) Dvouhra - finále F. López (Šp.) - Simon (Fr.) 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).







Americká tenistka Sofia Keninová odvrátila ve finále turnaje na trávě na Mallorce Švýcarce Belindě Bencicové tři mečboly a po výhře 6:7, 7:6, 6:4 získala druhý titul v kariéře.

Dvacetiletá Keninová se ocitla na hraně porážky v desátém gamu druhého setu. O dva roky starší Bencicová podávala za stavu 5:4 na vítězství v turnaji a třikrát jí chyběl jeden míček k titulu, ale poslední krok udělat nedokázala. Keninová si servis vzala zpět, sadu vyhrála v tie-breaku a po vítězství v rozhodujícím setu slavila po dvou hodinách a 45 minutách druhý triumf po lednovém úspěchu v Hobartu.

Moskevská rodačka Keninová obratem napodobila týden starý výkon fedcupové spoluhráčky Alison Riskeové, jež vyhrála finále v Hertogenboschi navzdory tomu, že čelila dokonce pěti mečbolům Nizozemky Kiki Bertensové.