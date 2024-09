Thomasová na úvod play off WNBA dalším triple doublem opět vylepšila rekord

Bývalá opora USK Praha Alyssa Thomasová předvedla na úvod play off WNBA patnáctý triple double v soutěži, čímž opět vylepšila ligový rekord. Dvaatřicetiletá americká basketbalistka měla s 12 body, 13 asistencemi a 10 doskoky velký podíl na jasném vítězství Connecticutu nad Indianou 93:69.

Nová hvězda soutěže Caitlin Clarková, která byla před zápasem vyhlášena nejlepším nováčkem ligy, dala 11 bodů. Premiérová účast ve vyřazovacích bojích může pro Clarkovou skončit ve středu, kdy čeká Indianu druhý zápas opět na hřišti Connecticutu.

V nedělním utkání zazářila Marina Mabreyová, která přispěla k vítězství domácího týmu 27 body. Víc dosud žádná náhradnice v utkání play off nenastřílela.

Thomasová zaznamenala čtvrtý triple double ve vyřazovací části a patnáctý celkově. V play off se tento ceněný zápis povedl pouze dalším dvěma basketbalistkám - v jednom zápase ho předvedly Courtney Vanderslootová a Sheryl Swoopesová. Historické pořadí olympijská vítězka z Paříže a předloňská mistryně světa Thomasová jasně vede - druhá je se čtyřmi triple doubly Sabrina Ionescuová.

Basketbalistky Las Vegas vykročily za třetím titulem v řadě výhrou nad Seattlem 78:67. A'ja Wilsonová je krátce po vyhlášení nejužitečnější hráčkou základní části dovedla k vítězství 21 body. Seattlu chyběla kvůli otřesu mozku pivotka USK Praha Ezi Magbegorová, která vynechala už tři závěrečné zápasy dlouhodobé části.

Legendární Sue Birdová přišla o rekord v počtu asistencí v play off WNBA. Překonala ho Vanderslootová, která pomohla New Yorku k vítězství nad Atlantou 83:69 třemi finálními přihrávkami a celkem jich má 365. Pětinásobná olympijská šampionka Birdová, která ukončila kariéru předloni, sledovala zápas přímo v hale. "Díky tomu to bylo ještě výjimečnější," řekla pětatřicetiletá Vanderslootová.