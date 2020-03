V NBA nebo Serii A se budou možná snižovat platy

Basketbalová NBA informovala hráče, že své šeky 1. dubna dostanou v plné výši. Osud jejich další výplaty je podle experta televize ESPN Adriana Wojnarowského nejistý, neboť liga vzhledem k přerušení sezony kvůli pandemii koronaviru může mzdy hráčům snížit.

Vedení soutěže může využít klauzuli v kolektivní smlouvě, která umožňuje zredukovat hráčům mzdy o zhruba 1,1 procenta za každý zápas neodehraný kvůli vyšší moci. Sem vedle války či přírodní katastrofy patří právě i epidemie a pandemie.

NBA byla po pozitivním testu Rudyho Goberta z Utahu na koronavirus přerušena 11. března. Základní část měla skončit 15. dubna, týmy mají aktuálně odehráno mezi 63 a 67 z celkové porce 82 zápasů (tedy 77 až 82 procent). Podle ESPN by měli hráči po 1. dubnu dostávat zhruba 90 procent mzdy.

Komisionář NBA Adam Silver zatím vyhlásil třicetidenní pauzu soutěže. Kluby se už ale údajně připravují i na variantu, že se nezačne hrát dříve než v polovině června, kdy za normálních okolností vrcholí play off. Sezona 2020/21 by se tak následně mohla místo od října do června hrát od prosince do srpna.

NBA dosud oznámila deset případů onemocnění COVID-19 mezi hráči, z nich pět bylo jmenováno. Nakazili se čtyři basketbalisté Brooklynu včetně zraněné hvězdy Kevina Duranta, dva hráči Utahu a LA Lakers, Christian Wood z Detroitu a Marcus Smart z Bostonu.

V Itálii se mohou krátit mzdy o 30 procent

Kluby italské fotbalové ligy chtějí v případě nedohrání aktuální sezony kvůli koronaviru snížit hráčům mzdy o 30 procent. O návrhu, jenž zatím nebyl prezentován oficiálně, informovala italská média.

Týmy Serie A vydávají ročně na platy fotbalistů 1,3 miliardy eur (35,5 miliardy korun). Liga odhaduje ztráty v případě jejího nedohrání na 720 milionů eur (19 miliard korun).

Šéf hráčské unie AIC Damiano Tommasi v pátek uvedl, že krácení mezd by nemělo být aktuálně na pořadu dne. "Těmi, kdo mají největší zájem na udržitelnosti celého systému, jsou právě sami hráči. Jsme si vědomi toho, že tohle téma se bude muset řešit, ale ne teď. Nejdříve musíme spočítat škody, což bude možné pouze tehdy, pokud budeme vědět, zda sezonu dohrajeme, nebo ne. O krácení mezd bychom se měli bavit až později. Nechápu, jakou dohodu nám (kluby) nabízejí, protože nejsme ve stavu nutit hráče, aby ji přijali," řekl Tommasi.

Italská fotbalová liga byla jako první z elitních evropských soutěží přerušena na začátku minulého týdne.