Voráček asistoval u výhry, Kempného Washington padl

Útočník Jakub Voráček pomohl v pondělním utkání NHL asistencí k výhře hokejistů Philadelphie 4:1 nad Floridou. Nahrávka obránce Michala Kempného naopak neodvrátila porážku Washingtonu. Capitals podlehli New York Islanders 3:5 a prohráli potřetí z posledních čtyř zápasů. V brance Calgary se podruhé za sebou představil David Rittich a 34 zásahy pomohl Flames k vítězství na ledě San Jose 6:2.

Philadelphia se po bitvě týmů bojujících o postup do play-off posunula na sedmé místo Východní konference. Panthers prohráli počtvrté za sebou a jsou desátí.

Florida se dostala ve čtvrté minutě zásluhou Mackenzieho Weegara do vedení, ale poté už se prosazovali pouze hráči Flyers. Asistenci na vítěznou trefu Jamese van Riemsdyka z 26. minuty si připsal Voráček. Kladenský rodák zaznamenal 43. bod v sezoně.

Brankář Floridy Sergej Bobrovskij odchytal 500. zápas v NHL a předvedl třicet zásahů. Jeho protějšek Carter Hart se vrátil do branky Philadelphie po deseti zápasech, v nichž kvůli zranění nemohl nastoupit, a chytal s vysokou úspěšností 96,77 procenta.

"Jsem rád, že jsem se vrátil na led. Není nic jednoduchého sledovat zápasy pouze z tribuny. Těší mě, že jsem pomohl klukům k důležitým třem bodům," řekl novinářům Hart.

Islanders od začátku zaskočili Washington a po první části vedli 3:1. Úvodní dvě branky vstřelil mladý kanadský útočník Anthony Beauvillier. Za Capitals snížil nejproduktivnější obránce soutěže John Carlson, jenž zaznamenal už 67. bod v sezoně, ale Islanders ještě do konce třetiny získali dvoubrankový náskok zpět.

V polovině zápasu zásluhou branky Jordana Eberleho vedli Islanders už 5:1 a dobře rozehraný zápas již nepustili. Washington zvládl díky gólům Larse Ellera, u něhož asistoval Kempný, a T. J. Oshieho pouze snížit. Devětadvacetiletý Kempný bodoval po deseti duelech, naposledy se prosadil 8. ledna právě proti Philadelphii.

Nejlepší střelec soutěže Alexandr Ovečkin neskóroval podruhé za sebou. Kapitánovi Capitals tak stále chybí dvě branky k tomu, aby jako osmý hráč v dějinách překonal hranici 700 gólů v základní části NHL. Historické tabulky vede s 894 brankami Wayne Gretzky.

"Ovečkin je opravdu výborný, nepotřebuje moc prostoru, aby se prosadil, to jsem viděl několikrát. Je jen otázka času, kdy vstřelí 700. gól. Kdyby se to stalo dnes a my přesto vyhráli, vůbec by mi to nevadilo," řekl trenér Islanders Barry Trotz, který mezi lety 2014 a 2018 ruského kanonýra ve Washingtonu trénoval. "Vážně věřím, že zvládne překonat i rekord Gretzkého," dodal zkušený trenér.

Flames rozhodli o vysokém vítězství na ledě San Jose v přesilových hrách. V početní výhodě vstřelili tři ze šesti branek. Rittich pochytal 34 střel a i díky jeho příspěvku se Calgary posunulo na čtvrté místo v Pacifické divizi, tři body za vedoucí Vancouver.

Ruský útočník Nikita Kučerov dvěma góly vystřelil vítězství Tampy Bay nad domácím Columbusem 2:1 v prodloužení. Týmy se spolu utkaly poprvé od dubna minulého roku, kdy Columbus překvapivě vyřadil Lightning hned v úvodním kole bojů o Stanley Cup. "Dnes jsme získali dva body a s tím můžeme být spokojeni, nad minulostí už nepřemýšlíme," komentoval zápas s připomínkou minulého play off Kučerov.

Hráči Lightning zvítězili posedmé v řadě a posunuli se na druhé místo Východní konference před poslední dobou tápající Washington. Jediný gól Columbusu, který má z posledních dvanácti utkání skvělou bilanci devíti výher a tří proher (z toho dvě porážky v nastavení), vstřelil dánský útočník Oliver Bjorkstrand.

Montreal přes skvělý start, kdy vedl po dvou minutách 2:0, podlehl Arizoně 2:3 a prohrál po třech vítězstvích. Čtvrtý tým Západní konference Vancouver protrhl sérii čtyř proher a porazil Nashville 6:2.