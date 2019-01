WADA nebude Rusko trestat znovu za nedodržení termínu

Světová antidopingová agentura WADA neobnoví trest pro ruskou agenturu RUSADA, přestože nedodržela termín předání dat z moskevské laboratoře. Výkonný výbor WADA v úterý oznámil, že je se získáním potřebných informací spokojen, a jeho členové se na základě doporučení zvláštní komise dohlížející na ruskou kauzu (CRC) rozhodli od další suspendace upustit.

Experti WADA nyní pracují na analýze stažených dat ze systému LIMS a ověřují jejich pravost. To může trvat několik týdnů. Pokud se ukáže, že s daty někdo manipuloval, komise CRC doporučí vyloučení Ruska z olympijských her v Tokiu v příštím roce.

RUSADA byla kvůli skandálu s dopingovým programem na OH 2014 v Soči suspendována téměř tři roky do loňského září. Jednou z podmínek zrušení trestu bylo poskytnutí přístupu k záznamům o prováděných testech ruských sportovců do konce roku, odborníci WADA však získali data z moskevské laboratoře až na druhý pokus v polovině ledna.

Sportovci po prvních neúspěšných pokusech vyzvali WADA k okamžitému obnovení trestu. Jejich volání ale vedení organizace nevyslyšelo.

Dál ale platí další podmínky, které zrušení suspendace doprovázely. Ruské úřady musejí například zajistit, že případné nové testy vzorků, které WADA může po kontrole dat nařídit, budou dokončeny do 30. června 2019.

CRC navíc doporučila, aby Rusko i nadále nemělo právo hostit v žádném ze sportů vrcholné podniky, jako je například mistrovství světa.