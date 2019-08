Za smrt elitního nadhazovače může kombinace alkoholu a léků

Nadhazovač Tyler Skaggs, kterého spoluhráči z Los Angeles Angels našli před červencovým zápasem MLB mrtvého v hotelovém pokoji, se podle pitevní zprávy předávkoval léky proti bolesti. Jejich kombinaci s alkoholem sedmadvacetiletý baseballista nepřežil.

Skaggs zemřel v hotelu v Southlake, kde se tým Angels připravoval na zápas s Texas Rangers. Hráčova rodina uvedla, že podle policejního vyšetřování může být do celé věci zapleten někdo ze zaměstnanců klubu. "To nás šokovalo. Musíme se co nejdříve dozvědět pravdu o tom, jak Tyler k těm narkotikům přišel a kdo mu je dal," napsali pozůstalí v prohlášení pro média.