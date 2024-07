Začíná nový ročník fotbalové ligy, titul obhajuje Sparta, favoritem je Slavia

Po dvouměsíční letní pauze začne v pátek nový ročník první fotbalové ligy. Po dvou mistrovských primátech za sebou bude o vítězný hattrick usilovat obhájce trofeje Sparta, největším favoritem soutěže je ale druhý tým z pražských "S" Slavia, která v posledních třech sezonách nezískala titul. Do bojů o nejvyšší příčky chce tradičně zasáhnout i výrazně omlazená Plzeň. Bitva o titul bude o to zajímavější, že si nový šampion zajistí přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů. Jediným nováčkem soutěže je pražská Dukla.

Sparta v minulé sezoně díky triumfu v domácím poháru získala double, v letní pauze ale přišla o dvě klíčové postavy. Kapitán Ladislav Krejčí mladší přestoupil do Girony a odešel i trenér Brian Priske, kterého na postu hlavního kouče nahradil jeho dosavadní dánský asistent Lars Friis. I proto bookmakeři považují za většího favorita na titul Slavii, Sparta má ale nejvyšší ambice.

"Po dvou titulech bude náš cíl pokusit se vyhrát potřetí a získat hattrick. Jsme si vědomi, že sezona bude náročná, ale jiné cíle ani mít nemůžeme. Věřím, že budeme mít kvalitu o to zabojovat," řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Slavia tři sezony po sobě skončila druhá a pod movitým majitelem Pavlem Tykačem, který koupil klub v průběhu minulého ročníku, nebere nic než titul. Celek z Edenu se postaral o největší letní přestup v soutěži, z Plzně přivedl reprezentačního útočníka Tomáše Chorého, podle médií za částku blížící se 100 milionům korun.

"Poslední dva tři roky byly spíše o tom udržet chod klubu v tom, na co jsme byli zvyklí. Tentokrát je to trochu jiné. Titul letos chceme za každou cenu. Chceme pro to udělat maximum," uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Plzeň v minulé sezoně skončila třetí se ztrátou 17 bodů na Spartu. Západočeši přes léto pokračovali v omlazování kádru a angažovali několik nadějných hráčů. "Kdo zná mě, trenéra a tenhle klub, tak jako každý rok máme ty nejvyšší ambice. Chceme prohánět kluky z Prahy. Naší velkou výhodou je, že Sparta a Slavia musejí, zatímco my budeme chtít," řekl předseda představenstva Viktorie Adolf Šádek. Plzeňský trenér Miroslav Koubek, v 72 letech nejstarší kouč v lize, bude mít tentokrát k dispozici pátý nejmladší kádr v soutěži.

Další kluby by podle odhadů do boje o titul již zasáhnout neměly. Vysokými ambicemi se ale netají Slovan Liberec s majitelem Ondřejem Kaniou ani Mladá Boleslav rovněž s novým vlastníkem Davidem Trundou a na čtvrtou příčku z minulé sezony by chtěl navázat Baník Ostrava.

Díky desátému místu českých klubů v žebříčku koeficientů se nový šampion poprvé od sezony 2017/18 kvalifikuje přímo do hlavní fáze Ligy mistrů. "Je super, že titul přinese i přímý postup do Ligy mistrů. Já chci ale titul každý rok, co jsem ve Slavii. Liga mistrů je jen takový bonus. Souhlasím, že to přidává na atraktivitě a bude to neskutečná sezona. Věřím, že to dokážeme a budeme se tu všichni radovat," řekl jeden ze slávistických kapitánů Tomáš Holeš.

Oproti minulé sezoně se mezi elitou změnil pouze jediný tým. Nejvyšší soutěž opustil Zlín a do ligy se po pěti letech vrátila Dukla. Kdysi slavný pražský celek patří k hlavním adeptům na sestup, hůře jsou na tom v odhadech bookmakerů už pouze České Budějovice. Dynamo se v minulé sezoně i kvůli finančním potížím zachránilo až v baráži. Problémy s udržením by podle prognóz mohly mít také Karviná a Pardubice. Stejně jako v minulých sezonách přímo sestoupí jen nejhorší celek, čtrnácté a patnácté mužstvo bude čekat baráž.

Sedm týmů vstoupí do sezony oproti jaru s novým trenérem. Liberec převzal Radoslav Kováč, kterého v Pardubicích nahradil Jiří Saňák. Místo něj povede Sigmu Olomouc ligový nováček Tomáš Janotka. Premiéra v české nejvyšší soutěži v roli hlavního kouče čeká i na Friise ve Spartě, Romana Westa ve Slovácku a Martina Hyského v Karviné. Luboš Kozel po konci v Liberci zamířil do sousedního Jablonce.

Nejvyšší soutěž po šesti letech změnila titulárního partnera, jímž se po Fortuně stala jiná sázková kancelář Chance. Sudím v tuzemsku bude poprvé pomáhat takzvaná kalibrovaná čára pro posuzování ofsajdových situací, novinkou je také jedno společné centrum pro videorozhodčí.

Pošesté se bude po základních 30 kolech hrát v české lize nadstavba. Šest nejlepších klubů se představí ve skupině o titul, šest nejhorších ve skupině o záchranu a čtyři mužstva od sedmé do desáté příčky čeká play off už pouze o umístění. Do bojů o evropské poháry již nezasáhnou.

Stejně jako v minulé sezoně bude mít podzimní část 19 kol a tentokrát skončí v neděli 15. prosince. Nejlepší kluby zřejmě na startu ročníku nenasadí některé reprezentanty z mistrovství Evropy, které skončilo teprve o uplynulém víkendu. Řada z nich se ani v generálce ještě nepřipojila ke svým týmům.