Zavřel jsem oči a zkusil to, popisoval Jurčina gól. Chválil Godlu

Slovenský hokejový obránce Milan Jurčina se třetím gólem v sezoně výrazně zasloužil o jedenáctou výhru Sparty v řadě na kluzištích soupeřů, čímž Pražané vylepšili svůj extraligový rekord. Jurčina tvrdou střelou od modré čáry v 56. minutě prolomil na ledě Kladna nerozhodný stav 2:2 a Pražané nakonec slavili výhru 4:2.

"Bylo to napínavé. Měli jsme velké šance. Dvakrát jsme šli sami na gólmana, Godla ale zachytal skvěle. Chytil nám tam tři čtyři čisté góly. Na konci nám pomohly tyčky. Kdyby jim to tam padlo, byla by to velká trápenka," řekl po utkání Jurčina, který má na kontě ze 13 zápasů sedm bodů.

Prosadil se po akci Jan Buchtele a využil při střele toho, že si stihl střeleckou pozici dobře připravit a Golda měl zakrytý výhled hlavně přes spoluhráče Matyáše Zelingra. "Přišel mi puk na hůl, celé se mi to otevřelo, tak jsem jenom zavřel oči a hodil to na bránu," popsal Jurčina klíčový moment.

Sparta přestřílela Kladno v poměru 39:20, ale musela v utkání otáčet nepříznivý stav 1:2. "Hráli jsme dobrý hokej, dobře jsme bránili. Když už jsme se dostali do šancí, laxně jsme je zahazovali. Nedávali jsme do toho důraz. Sami jsme z toho udělali napínavý zápas," prohlásil Jurčina.

Kladno ale také hrozilo. Horní tyč trefil ve třetí třetině za stavu 2:2 kapitán Jakub Strnad a při vedení Sparty 3:2 Ladislav Zikmund. "Štěstíčko bylo na naší straně. I my jsme ale měli obrovské šance, Godla je ale výborný gólman. Koncovku ale zlepšit musíme," podotkl Jurčina.

Sparta se musela obejít bez zraněného útočníka Michala Řepíka, který nedohrál už středeční duel na ledě Vítkovic. "Je to kapitán, klíčový hráč. Chyběl citelně. Kluci, kteří dostali víc času na ledě, si ale splnili svoji práci dobře," chválil Jurčina.

Pražanů se podařilo uhlídat i Jaromíra Jágra, který navíc ve 27. minutě pro zraněné odstoupil ze hry. "Žádná velká příprava nebyla. Každý jsme věděli, co je to za hokejistu, že si na něj musíme dávat pozor. Vždycky když má puk, smrdí to gólem. Kluci odvedli v jeho bránění kus dobré práce. Je škoda, že zápas nedohrál," řekl Jurčina.

Sparta oslavila osmou výhru v řadě a z posledních 18 zápasů prohrála jen jednou. "Do každého utkání ale chodíme s pokorou, jako by se nic nedělo. Trenéři nás na každého soupeře skvěle připraví. Nikde nelétáme, nohy máme na zemi. Z týmu je cítit velká vnitřní síla. Nikdo nemluví o nějakých velkých cílech. V tréninku pracujeme. Nejsou žádné machrovinky, žádné šaškování. Každý si odmaká, co je třeba. Jsme skvěle nachystaní, hlavní je ale pokora," pochvaloval si týmovou formu Jurčina.