Zázrak! Zenit dohnal čtyřgólové manko, šest branek dal v deseti

Těžko uvěřitelné se stalo skutečností. Fotbalové Dinamo Minsk si v prvním zápase předkola Evropské ligy proti Zenitu Petrohrad vytvořilo čtyřgólový náskok. Že bude druhý zápas pouhá formalita? Ani nápad! Ruský tým zabojoval a dvojutkání dokázal otočit ve svůj prospěch. Co na tom, že od 72. minuty, kdy Petrohrad potřeboval vsítit ještě minimálně dvě branky, hráli domácí o deseti. Málo vídaný případ připomněl největší fotbalové comebacky.

Mezi nejznámější "otočky" patří bezesporu utkání Liverpoolu proti AC Milán. Tento zápas zná snad každý fotbalový fanoušek hlavně proto, že se jednalo o finále Ligy mistrů. Anglický klub prohrával o poločase 0:3 a byl zralý na ručník. Druhý poločas ale zvládl na výbornou, a i díky gólu Vladimíra Šmicera dokázal utkání dovést do penaltového rozstřelu. Tam nakonec skvěle zachytal brankář Dudek a Reds uspěli.

Infarktový zápas byl k vidění také na Letné v roce 2016. Sparťanští fotbalisté přichystali svým fanouškům dokonalý zážitek, když otočili duel čtvrtého předkola Evropské ligy proti Sönderjyske. Po bezgólovém prvním zápase doma Letenští prohrávali 0:2. Ani tak nesložili zbraně a po brankách Lafaty, Šurala a Brabce si vybojovali postup. Postupový gól padl v 85. minutě a stadion propukl v extázi.

Asi nejvíce se petrohradskému zázraku podobá loňský případ Barcelony. Ta prohrála první zápas osmifinále Ligy mistrů na hřišti PSG 4:0 a postup byl téměř ztracen. Domácí utkání však dokázala po nervy drásajícím závěru vyhrát 6:1, když vítěznou branku vstřelil v 95. minutě Sergi Roberto.

Čtvrteční utkání 3. předkola Evropské ligy přineslo zajímavý průběh. Zenit dal v prvním poločase pouhou jednu branku a nikdo neočekával nic jiného než postup Minsku. V 66. minutě vstřelil druhý gól domácích Noboa a vykřesal jiskřičku naděje. Když však o šest minut později viděl druhou žlutou kartu Paredes, zdálo se, že je hotovo. Ale nebylo! Dzyuba dvěma slepenými góly zařídil domácím prodloužení. V tom sice skórovali nejdřív hosté, ale Petrohrad dokázal čtyřmi góly za čtrnáct minut utkání zlomit na svoji stranu.

"Když jsme dali na 2:0, cítili jsme, že by to šlo otočit. Když pak Paredes dostal červenou kartu, všichni jsme se na sebe podívali a věděli, že nemáme co ztratit. Tým se cítil dobře a šli jsme za dalším a dalším gólem. A je z toho 8:1," popsal průběh střelec Noboa.

Hattrickem a jednou asistencí se blýskl ruský snajpr Arťom Dzyuba. Své svěřence po utkání vzýval trenér Zenitu Sergej Semak. "Všichni v týmu jsou hrdinové, zvlášť když jsme hráli jen v deseti. Nikdy jsem takovouhle situaci ve fotbale nezažil. Člověk si spíše pamatuje negativní chvíle, protože víc bolí. Takže si teď musíme tohle užít," radoval se z postupu.

Sestřih utkání Zenit Petrohrad vs. Dinamo Minsk: