"Blackout" Moravce? Důvod neznáme, říká hlavní lékař.

Vrcholná akce, k níž směřují síly biatlonistů. Asi jen olympijské hry jsou pro závodníky víc, než mistrovství světa. Ondřej Moravec chtěl ve sprintu v Östersundu zužitkovat natrénované hodiny a zajet si pro dobrý výsledek. Jenže tělo čtyřiatřicetiletého závodníka zradilo, do cíle dojel na hranici absolutního vyčerpání. Co se rodákovi z Ústí nad Orlicí přihodilo?

"Nejdřív jsem cítil, že se mi motá hlava, pak mě začalo bolet břicho. Nevím, jestli to tělo nějak kolabovalo. V cíli na to, že jsem to poslední kolo obešel, tak jsem se málem nemohl ani zvednout. Nechápu to moc, v životě se mi nic takového nestalo," vyjádřil se Moravec po závodu. V severských podmínkách si dojel až pro dvaadevadesátou příčku, ve Švédsku se sprint nepovedl ani ostatním českým biatlonistům.

K celému incidentu se přirozeně vyjádřil i lékař české reprezentace Vladimír Dobeš pro web ceskybiatlon. "Došlo k poklesu krevního tlaku, ale nedokážu říct, z jakého důvodu. Může jít o kolísavý tlak, ale to se zatím neprojevilo. Ondru trápila bolest hlavy, hučení v uších a křeč do břicha, což plynulo z toho, že se tělo snažilo centralizovat krev do hlavy. To podle mého názoru patřilo k tomu momentálnímu poklesu. Ještě 20 minut po závodě v buňce měl tlak 80/60," objasnil Dobeš.

Kolapsu na trati přitom před závodem nic nenasvědčovalo. "Těsně před závodem jsme spolu seděli v buňce. Ondra jedl i pil normálně, dodržel obvyklé rituály, byly tam i srandičky. Cítil se v pohodě," připustil lékař.

Nedojet není zvykem

Vzdát zápolení Moravce samozřejmě napadlo, jenže mistrovství světa je vrcholný závod, tam se házet flintu do žita nechce. "Samozřejmě to mohl zabalit, ale říkal, že jde prostě o mistrovství světa a tam nebývá zvykem nedojet," říká dlouholetý lékař českého týmu.

Pozitivní na celé záležitosti je fakt, je je trojnásobnému olympijskému medailistovi mnohem lépe. Tělo sice dostalo pecku a je unavené, ale závodník by měl být v pořádku.

V neděli jsou na programu stíhačky. Nejlepší česká žena Markéta Davidová odstartuje ze sedmé pozice se ztrátou sedmadvaceti vteřin, svou účast vybojovaly i Veronika Vítková s Evou Puskarčíkovou. U mužů už je to z horšího soudku, Tomáš Krupčík i Michal Krčmář si v neděli taktéž zazávodí, oba však ztrácí na vedoucího závodníka Boea kolem dvou minut.