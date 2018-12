Čechům zaplněné tribuny nepomohly, sprint ovládl favorit

Sprint biatlonistů na úvod Světového poháru v Novém Městě na Moravě vyhrál suverénně lídr seriálu Johannes Thingnes Bö z Norska. Z českého kvarteta byl nejlepší na dvacátém místě Michal Krčmář.

Bö prokázal před 22.000 diváků v zaplněné Vysočina Areně skvělou formu na závěr kalendářního roku, na střelnici ani jednou neminul, a když k tomu přidal i vynikající běh, nebylo o jeho prvenství pochyb. Naopak závod se nepovedl obhájci celkového vítězství v SP Martinu Fourcadeovi z Francie. Na střelnici chyboval celkem čtyřikrát, na suverénního Nora ztratil přes dvě minuty a skončil hluboko v poli poražených - až na nebodovaném 43. místě.

Z Čechů se do sobotního stíhacího závodu dostali ještě 23. Ondřej Moravec a 48. Jakub Štvrtecký. Neuspěl 86. Adam Václavík. Kvůli zranění v Novém Městě nestartuje Michal Šlesingr, jehož kvůli poškozenému bedernímu obratli čeká nucená pauza.

Český prapor držel na Vysočině Krčmář. Na střelnici sice minul hned první ránu, ale dalších devět našlo cíl. "Minela mě nerozhodila, ale nemělo smysl něco řešit. Nevím, kam mi to uteklo," řekl Krčmář. "Na lyžích to nebylo špatný, ale i tam mi něco k ideálu chybělo," doplnil sebekriticky.

Podobně jako v celé sezoně byl českou dvojkou Moravec. Na Krčmáře ztratil necelé tři sekundy, i on chyboval pouze jednou, což znamenalo umístění ve třetí desítce. "Pomalými krůčky to jde nahoru, tak věřím, že v sobotu to bude zase o něco lepší. Navíc tu má být docela srandovní počasí, má dost foukat, takže člověk může poskočit klidně o patnáct míst dopředu. Nebo o čtyřicet dozadu..." řekl novinářům Moravec.

Velmi příznivě se vyvíjela novoměstská premiéra benjamínka Štvrteckého. Den před dvacátými narozeninami běžel výborně, střelbu vleže zvládl bez chyby, ale na stojce pak dvakrát minul. "Ta druhá chybná rána byla hodně mimo," všiml si reprezentační trenér Zdeněk Vítek.

V konečném pořadí zaostal Štvrtecký jen o tři sekundy za slavným Fourcadem. "Užil jsem si to, ale na trati to byl dost očistec, hodně se to bořilo. Jsem rád, že jsem se dostal do stíhačky a můžu se znovu předvést před rodinou a známými," konstatoval Štvrtecký.

Václavíka pět střeleckých chyb odsunulo mimo šedesátku biatlonistů, kteří si zajistili účast v sobotním stíhacím závodě.