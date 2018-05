Chtěl bych mít vyrovnanější výsledky, přeje si biatlonista roku

Biatlonista Michal Krčmář všude možně ukazuje stříbrnou olympijskou medaili ze sprintu z Pchjongčchangu a má radost, když tím nabíjí lidi energií. Díky překvapivému zisku cenného kovu se dnes stal poprvé českým biatlonistou roku a doufá, že v budoucnu bude závodit vyrovnaněji.

V dubnovém volnu si Krčmář užil lázně, jako fanoušek fotbalové Sparty si s letenskými zatrénoval, od klubu z Letohradu dostal zájezd na Arsenal a absolvoval mnoho debat. Všude měl medaili sebou. "Prošla spousty rukama. Těší mě, že lidi zajímá," řekl a dodal: "Je hezká, ale pocity vevnitř jsou důležitější."

Když položil své stříbro vedle bronzu Veroniky Vítkové, na první pohled byl vidět rozdíl. "Verča se mi smála, jak už ji mám zdevastovanou. Ta moje stuha už je špinavá, Verči naleštěná. Můj obal už má taky nějaký šrám," smál se Krčmář.

Mezi ním a Vítkovou se rozhodovalo ve svazové anketě o vítězi. Krčmář přál triumf Vítkové a obráceně. "Tak jsme si to mezi sebou přehazovali. Oba jsme říkali: 'Ty to vyhraj. Ne, ty to vyhraj, máš lepší výsledky.' Bylo to házení horkým bramborem. Nevnímáme to jako souboj rivalů, spíš jako ocenění pro oba," řekl.

Olympijskou sezonu už Krčmář hodnotil několikrát. Celkově by uplynulou zimu jako životní nenazval. "Za tu bych označil spíš (jen) olympiádu, protože nejsem sportovec, který dokáže vyhrávat závody po sobě, který by stál na stupních každý závod. Proto si té medaile neskutečně vážím. Proto byl ten závod životní," řekl Krčmář.

V závodech Světového poháru neměl vyrovnané výsledky. "Věřím, že co se týče celkového pohledu na sezonu, tak to bude v budoucnu lepší," uvedl s přáním, že by se rád častěji pohyboval na předních příčkách. "Neměl jsem tolik vyrovnanou střelbu, to je jedna z věcí, kterou bych chtěl zapracovat a zlepšit do příští sezony."

Duben si užil po svém a nabral chuť do další sezony. "Fakt se těším na pohyb, až zase začnu," řekl s jiskrou v oku. Přehnal ale cyklistický výjezd týmu na Mallorku a nyní má nucenou pauzu. "Mám přetížený úpon v levém koleně a ještě to úplně není dobrý. Věřím, že během týdne to doléčím, a pak naskakuju do přípravy," uvedl.

Svaz ještě oficiálně neoznámil trenérské složení. Muži ale kouče znají, Krčmář proto nežije v nejistotě. "Chlapský tým je stabilizovaný. Až to vyjde na povrch, bude to příjemné i pro fanoušky, okysličení týmu," řekl, aniž by prozradil jméno kouče.

Na spolupráci s novým lodivodem, kterým už nebude Michal Málek, se těší. "Podle mě je to u nás po Ondrovi Rybářovi jeden z nejlepších trenérů. Neskutečně jsem si přál, aby do toho našeho týmu zapadl. Neříkal jsem v jaké roli, to jsem nechával na šéfech. Ale jsem s tou volbou spokojený," konstatoval Krčmář.