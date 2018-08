Drž hubu a krok! Tvrdá kritika biatlonu? Rybář: Mrzí nás to

Nejdřív rozvířila vody českého biatlonu Gabriela Koukalová, teď se přidal jeden z juniorských reprezentantů. Ve třiadvaceti letech se totiž rozhodl skončit kariéru. Na tom by nebylo nic divného, kdyby si nevylil srdíčko na sociálních sítích, kde ostře zkritizoval fungování oblíbeného bílého sportu. Na jeho slova ihned zareagoval sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Po sezoně ukončil závodní kariéru jeden z několika mladých reprezentantů Jan Burian. A to i přesto, že byl v mládežnických kategoriích velmi úspěšný. Poté umístil na sociální sítě upřímnou zpověď, proč tak učinil. A vody českého biatlonu to rozvířilo docela slušně, na svazu totiž nenechal nit suchou.

"Dnes je normální upřednostňovat na pozice trenérů nezkušené a bezproblémové na úkor zkušených, ovšem s názorem. Navíc spolu s arogancí a egoismem je to smrtící kombinace. Vrcholoví sportovci jsou v drtivé většině přemýšliví a inteligentní lidé, proto si myslím, že systém založený na principu 'drž hubu a krok' není tou správnou cestou," řekl upřímně svůj názor.

A svou zpověď obohatil i o další postřehy. "Rozhodně nechci zpochybňovat správnost systému, výsledky hovoří za vše a jsem rád, že je spousta sportovců úspěšných. Mám však na mysli jeho efektivitu, protože je ještě více sportovců, které systém doslova semele. Tento přístup si můžou dovolit velmoci jako Rusko, Norsko nebo Německo, ne však země s relativně malou základnou a velkými ambicemi. A hlavně je to škoda pro samotné sportovce, kteří obětují mnoho práce, aby s nimi bylo zacházeno jako s věcí," popisoval své pocity po jarním konci.

Na jeho osobní projev zareagoval i sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář, jenž měl ohledně výroků bývalého biatlonisty zcela jiný názor. "Nemyslím si, že by tu byl někdo, kdo by jim chtěl škodit. Na druhou stranu český biatlon vždycky pracoval s každou duší. Vážili jsme si každého, kdo ten sport dělal. Základnu jsme měli malou a šanci dostávali i závodníci, kteří neměli tak velkou perspektivu," oponoval. Navíc uvedl, že někteří sportovci by měli být kvůli svému snu o dobývaní biatlonových met většími bojovníky.

"Mrzí vás to vždycky, zvlášť když sportovec odchází v tak nízkém věku. Několikrát jsem se setkal s tím, že se někomu nedařilo a měl toho plné zuby, ale za dva tři roky pochopil, že mohl udělat něco líp. Musíte tomu něco obětovat, žít pro to, mít srdce bojovníka. Skončili i starší sportovci, kteří byli v týmu několik let a pořád se snažili vyždímat ze sebe to nejlepší," vyjádřil svůj názor.

Ať je pravda, kde chce, pohled na český biatlon se opět trochu zhoršil. Po Gabriele Koukalové totiž kritizoval práci některých lidí i další člověk. Otevře se kauza víc?