Fantastická Ledecká! V Crans Montaně byla třetí v kombinaci

Ženy - kombinace: 1. Brignoneová (It.) 1:56,24 (super-G 1:15,62 + slalom 40,62), 2. Gritschová (Rak.) -0,92 (1:16,43+40,73), 3. Ledecká (ČR) -1,82 (1:16,41+41,65), 4. Gisinová -1,93 (1:16,72+41,45), 5. Holdenerová (obě Švýc.) -2,49 (1:17,12+41,61), 6. Ferková (Slovin.) -2,50 (1:17,09+41,65), 7. Remmeová (Kan.) -2,77 (1:17,27+41,74), 8. Merryweatherová (USA) -3,24 (1:16,65+42,83), 9. Koppová (Švýc.) -4,02 (1:17,92+42,34), 10. Pirovanová (It.) -4,28 (1:16,66+43,86). Průběžné pořadí kombinace (po 2 ze 3 závodů): 1. Brignoneová 200 b., 2. Holdenerová 125, 3. Ledecká 100, 4. Gritschová 80, 5. Siebenhoferová (Rak.) 64, 6. Bassinová 60. Průběžné pořadí SP (po 29 z 39 závodů): 1. Brignoneová 1298, 2. Shiffrinová (USA) 1225, 3. Vlhová (SR) 1139, 4. C. Suterová (Švýc.) 777, 5. Bassinová (It.) 772, 6. Holdenerová 762, ...11. Ledecká 463, 84. Dubovská 35, 99. Capová (všechny ČR) 21.