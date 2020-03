Fourcade: Změnili jste mi kariéru v kolektivní dobrodružství.

Martin Fourcade v sobotu pojede poslední závod své bohaté kariéry. Jeden z největších biatlonistů všech dob, francouzský rychlík, přesný ostrostřelec i bojovník za čistý sport. Muž, který psal historii ve stopě i na střelnici. Muž, který vyhrál, co se dalo. A to opakovaně.

"Často jsem přemýšlel, jak to bylo, když jsem v rodných Pyrenejích před třiceti lety poprvé obul lyže. Myslím, že jsem tehdy sledoval stezku ve sněhu, kterou navrhl můj bratr Šimon, jako spousta mladších bratrů... Povzbudily mě pocity štěstí, že se vyvíjím v tomto mimořádném prostředí. Líbilo se mi to. Vášnivě," začíná své sbohem Fourcade.

"Kousek po kousku, díky rozhodujícím střetnutí a abych uspokojil chuť soutěžit, jsem začal budovat svou vlastní trať. Tu, která mě formovala jako sportovce, ale hlavně jako muže. Tu, která mi umožní vědět, kdo jsem. Tu, která mě postaví," pokračuje jednatřicetiletý Francouz.

"Z Vancouveru do Osla, proti závodníkům jako Ole Hannes, Emil Svendsen, Anton Shipulin, Simon Schempp, Johann Happy a všem mým soupeřům - bylo jich příliš na to, abych je všechny jmenoval - jsem si uvědomil své sny a zažil ty nejkrásnější emoce. Bojoval jsem a vyhrál. Taky jsem trpěl. Spadl jsem na dno a zase povstal," připomíná fanouškům světlé i tmavší okamžiky své kariéry.

"Mám neuvěřitelnou šanci sledovat, jak můj sport roste. Od mimořádných televizních diváků až po triumfy na světových pohárech na Grand Bornandu jsem prožil ve Francii i jinde nádherné vzestupy. Vzestupy sportu, který miluji, kterému jsem zasvětil krásnou část svého života, a který mi na oplátku dal vše," pokračuje sedminásobný olympijský medailista.

"Mohl jsem ukončit kariéru po olympijských hrách v roce 2018, kde jsem získal tři zlaté medaile, ale přesto jsem chtěl závodit dál. Loni se mi nedařilo, ale tahle turbulence mi umožnila znovu růst. Tento koncept odolnosti jsem musel zažít, dokud jsem minulý měsíc nezískal dva krásné tituly navíc na mistrovství světa. Jeden individuálně a hlavně ten s francouzským týmem. S Émilienem, Quentinem a Simonem, s Fabienem a Antoninem. S celým týmem. Děkuji všem, kteří byli před námi a děkuji za ty, kteří nás budou následovat," nešetřil slovy díků francouzský biatlonový hrdina.

"Má vášeň pro můj sport je nedotčená. Má láska ke sportu obecně a respektu k ostatním je větší, než kdy jindy. Právě v tomto vesmíru se chci dál vyjadřovat, investovat do něj a sdílet ho," dodal Fourcade, který se nechce s biatlonem loučit definitivně.

"V době loučení jsem dojatý, ale mírumilovný. Pamatuji si místa, tváře, emoce, které poznamenaly mou kariéru. Pochybnosti a útrapy, které jsem překonal, sny se stály skutečností. Nechávám za sebou část života vedenou hybností všeho, co zbývá vybudovat. Také chci dát více těm, kteří mi tolik pomohli, protože za dvacet let věnovaných biatlonu jsem se dozvěděl, že naše vztahy jsou klíčovou součástí toho, kým jsme. Chtěl bych poděkovat své rodině a hlavně své ženě a dcerám za jejich oběti a bezpodmínečnou lásku. Děkuji svým rodičům, že přijali mé volby, mým bratrům, že mě tlačili, každý svým způsobem, abych se stal lepším. Děkuji svým soupeřům. Děkuji svému týmu, děkuji svým partnerům a médií za to, že nás provázejí," dokončil emotivní vzkaz Fourcade.

"V úplném závěru nezapomněl na podporu ze zemí, proti kterým bojoval. "Konečně děkuji vám všem, ve Francii, Rusku, Německu, Norsku, České republice, Itálii a ať jste kdekoliv; děkuji za povzbuzení a podporu. Změnili jste tuto individuální kariéru v kolektivní dobrodružství. Je čas se rozloučit. Díky za tenhle výlet," uzavřel svou biatlonovou pouť Martin Fourcade.