Hrdost na pažbě. Krčmářovu malorážku zdobí parádní kresba

Ježíšek sice českým reprezentantům ve čtvrtečním sprintu medaile nenadělil, fanoušci však smutnit nemusí. Ještě tři dny potrvá biatlonové zápolení v Novém Městě na Moravě, na startu nebude chybět olympijský medailista Michal Krčmář. Pomáhat mu bude i kresba na malorážce, která symbolizuje národní hrdost. Kde se rodák z Vrchlabí inspiroval a co říká na malbu jednorožce, která zdobí zbraň Markéty Davidové?

Hrdost k národním barvám lze vyjádřit různými způsoby, sportovci nejčastěji oděvem. Tenista Radek Štěpánek proslul trikem s českým lvem, které pravidelně oblékal na zápasy v Davis Cupu. Biatlonisté mají kromě oblečení k dispozici malorážku, kde mohou propustit uzdu své fantazii a ukázat světu své názory a postoje. Krčmář zvolil kresbu lva, kterou mu na "zadek" zbraně vyřezal Josef Šemberk, švagr sportovního ředitele Ondřeje Rybáře.

"Mám rád, když jsou na kombinéze nebo třeba na té pažbě národní symboly. Napadl mě tedy lev. Původně jsem chtěl toho ze znaku, ale ten by se těžko vyřezával do dřeva. Kompromisem tedy byl normální lev a zapojení národních barev," vysvětluje motiv na své malorážce sedmadvacetiletý biatlonista pro web Český biatlon.

Kromě motivu je u malorážky důležitá především tvorba úchopů, na kterou Krčmář osobně dohlížel. Musí přesně padnout do ruky, to je stěžejní. Trenéři či samotní závodníci dokonce okukují své soupeře a hledají návod na lepší techniku nebo úchop. "Třeba Ondra Moravec před čtyřmi lety odhalil, že se úchopy na stojku přibližují víc k tělu. Viděl to u nějaké Norky, sám to vyzkoušel a zjistil, že má díky tomu stabilnější poloh," dodal bronzový medailista z Ruhpoldingu..

Krčmáře motivovala kresba na pažbě ruského závodníka Antona Šipulina, kterou zdobí drak. Pomalovanou malorážkou proslula i česká naděje Markéta Davidová, která má na zbrani ryze ženský prvek. Růžově vymalovaného nosorožce. " To je hodně extravagantní pažba, ale zase je zajímavá. Osobně úplně nejdu po extravaganci, spíš sahám po těch symbolech. K Makule mi ale úplně sedí," dodává biatlonista.

A jak moc se o svou zbraň stará? Určitou opatrnost přiznává, především při převozu se musí dávat pozor a opatrně nakládat. Nějaké větší citové vazby tam ovšem nejsou. " Staráme se o ni, ale že bychom se s ní mazlili a hladili ji, to zase ne," uzavírá Krčmář.