Italský triumf. Windisch a Wiererová vyhráli individuální závod

Ženy (12,5 km): 1. Wiererová (It.) 37:26,4 (2 trest. okruhy), 2. Jurlovová-Perchtová (Rus.) -4,9 (2), 3. Herrmannová (Něm.) -15,4 (4), 4. Öbergová (Švéd.) -52,7 (3), 5. Eckhoffová (Nor.) -57,7 (4), 6. Dahlmeierová (Něm.) -1:03,4 (4), 7. Röiselandová (Nor.) -1:10,1 (4), 8. Vittozziová (It.) -1:11,2 (4), 9. Perssonová (Švéd.) -1:29,7 (3), 10. Reidová (USA) -1:32,1 (4), ...16. Davidová -1:55,5 (5), 17. Vítková (obě ČR) -2:05,5 (4). Průběžné pořadí SP (po 22 z 25 závodů): 1. Wiererová 852, 2. Vittozziová 852, 3. Röiselandová 753, 4. Kuzminová (SR) 724, 5. Mäkäräinenová (Fin.) 614, 6. Öbergová 609, ...19. Davidová 401, 33. Vítková 203, 44. Puskarčíková 138, 78. Charvátová 31, 89. Jislová (všechny ČR) 10. Muži (15 km): 1. Windisch (It.) 40:54,1 (3 trest. okruhy), 2. Guigonnat (Fr.) -22,8 (3), 3. Eberhard (Rak.) -23,3 (4), 4. Loginov (Rus.) -27,4 (5), 5. Fillon-Maillet (Fr.) -33,2 (4), 6. Peiffer (Něm.) -39,6 (4), 7. Eder (Rak.) -43,9 (1), 8. Doll (Něm.) -44,4 (5), 9. T. Bö (Nor.) -47,9 (5), 10. Pidručnyj (Ukr.) -48,2 (3), ...20. Krupčík -1:51,2 (5), 28. Krčmář (oba ČR) -3:03,2 (6). Průběžné pořadí SP (po 22 z 26 závodů): 1. J. T. Bö (Nor.) 1110, 2. Loginov 796, 3. Fillon Maillet 761, 4. Desthieux (Fr.) 753, 5. Peiffer 666, 6. Eder 662, ...19. Krčmář 359, 29. Moravec 251, 40. Krupčík 144, 69. Šlesingr (všichni ČR) 28.