Koukalová si dává do těla. Blíží se návrat do bílé stopy?

Bývalá biatlonistka Gabriela Koukalová pověsila běžky na hřebík, malorážku odložila do kouta a věnuje se jiným činnostem, než je profesionální sportovní působení. Nicméně bylo to definitivní sbohem za bohatou kariérou šestinásobné mistryně světa? Těžko říct, rodačka z Jablonce nad Nisou své příznivce patřičně napíná.

Koukalová své fanoušky namlsala, národ ji miloval pro její roztomilou roztržitost a hlavně medailové žně. Jenže po úspěchu přichází pád, o čemž se manželka hráče badmintonu Petra Koukala krutě přesvědčila. Mlžení o zdravotním stavu, o účasti na olympiádě a následný vodopád přiznání, obvinění i kontroverzní vydání knihy "Jiná" připravil devětadvacetiletou bývalou závodnici o řadu příznivců.

Teď vydává dvojnásobná olympijská medailistka zvláštní prohlášení a fanoušky vyvolávající jedinou otázku. Vrátí se nejslavnější česká biatlonistka do bílé stopy? "Jarda se rozhodl naskočit zpět podle jeho aktuálního pocitu. A mé aktuální pocity? Ráda bych vše rozsekla do konce května, "napsala na svém facebookovém profilu v návaznosti na naskočení Jaromíra Jágra na led v zápase Kladna.

Zatímco někteří by Koukalovou přivítali s otevřenou náručí, jiným se úvahy tímto směrem nelíbí. "Otevřela mnoho komnat, které měli zůstat zavřené. Jak by se mohla vrátit do týmu, který kritizovala?" zní jeden z komentářů pod příspěvkem Koukalové.

Ta sice ukončila profesionální kariéru vrcholové sportovkyně, její příspěvky však naznačují, že se snaží udržet v kondici. "Těsně před výběhem s Evou Vrabcovou Nývltovou, Andreu Sestini Hlaváčkovou a Bellou po pražské náplavce. Trochu jsem měla obavy, protože s Evou může být i lehký výběh smrtící," zní čtvrteční a prozatím poslední sportovně laděný příspěvek na facebooku Koukalové.

"Nakonec na tom nejsem fyzicky tak špatně," dodala bývalá závodnice s dovětkem, že si to s tenistkou a atletkou užila. Na odpověď po návratu či nenávratu k biatlonu si příznivci tohoto sportu musí počkat.