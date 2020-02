Moravec se blýskl, vítěze nikdo nečekal. Charvátová propadla

Ženy - stíhací závod (10 km): 1. Wiererová (It.) 29:22,0 (1 tr. okruh), 2. Hermannová (Něm.) -9,5 (3), 3. Röiselandová (Nor.) -13,8 (3), 4. Öbergová (Švéd.) -22,3 (2), 5. Hinzová (Něm.) -26,8 (1), 6. I. Fialková (SR) -35,7 (2), 7. Preussová (Něm.) -40,6 (2), 8. Hauserová (Rak.) -51,4 (1), 9. Bendikaová (Lot.) -1:03,2 (2), 10. Gasparinová (Švýc.) -1:07,4 (1), ...25. Davidová -1:53,2 (3), 42. Charvátová -3:07,4 (7), 44. Kristejn Puskarčíková (všechny ČR) -3:12,8 (4). Průběžné pořadí SP (po 15 z 24 závodů): 1. Wiererová 605 b., 2. Eckhoffová (Nor.) 545, 3. Öbergová 522, 4. Hermannová 513, 5. Röiselandová 489, 6. Tandrevoldová (Nor.) 411, ...16. Davidová 280, 25. Charvátová 209, 34. Kristejn Puskarčíková 161, 61. Jislová (ČR) 40 Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. Jacquelin (Fr.) 31:15,2 (0 tr. okruhů), 2. J. T. Bö (Nor.) -0,4 (2), 3. Loginov (Rus.) -23,9 (1), 4. Fourcade (Fr.) -46,3 (2), 5. Peiffer (Něm.) 53,9 (1), 6. T. Bö (Nor.) -1:12,5 (2), 7. Fillon Maillet -1:25,9 (6), 8. Desthieux (oba Fr.) -1:26,9 (1), 9. Leitner (Rak.) -1:33,0 (2), 10. Christiansen (Nor.) -1:58,4 (1), ...22. Moravec -2:40,1 (1), 27. Krčmář -3:14,2 (4), 54. Štvrtecký (všichni ČR) -5:30,8 (6). Průběžné pořadí SP (po 15 z 24 závodů): 1. Fourcade 692 b., 2. Fillon Maillet 622, 3. J. T. Bö 576, 4. Loginov 544, 5. T. Bö 542, 6. Desthieux 536, ...22. Krčmář 210, 28. Moravec 161, 49. Štvrtecký 58, 71. Václavík 19, 75. Šlesingr 12, 77. Krupčík (všichni ČR) 7.