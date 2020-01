Moravec se vyšvihl do TOP 20, Charvátové se nedařilo

SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo): Ženy - stíhací závod 10 km: 1. Eckhoffová (Nor.) 34:08,7 (1 tr. okruh), 2. P. Fialková (SR) -46,3 (2), 3. H. Öbergová -55,1 (2), 4. Skottheimová -57,3 (1), 5. Perssonová (všechny Švéd.) -1:02,6 (1), 6. Herrmannová (Něm.) -1:11,8 (3), 7. Hojniszová-Staregaová (Pol.) -1:12,1 (2), 8. Vita Semerenková (Ukr.) -1:13,1 (0), 9. Röiselandová (Nor.) -1:38,5 (3), 10. Dunkleeová (USA) -1:39,7 (3), ...30. Charvátová (ČR) -2:42,9 (6). Průběžné pořadí SP (po 11 z 24 závodů): 1. Eckhoffová 501, 2. Wiererová (It.) 459, 3. H. Öbergová 342, 4. Tandrevoldová (Nor.) 341, 5. Simonová (Fr.) 339, 6. Herrmannová 333, ...14. Davidová 227, 23. Charvátová 155, 32. Kristejn Puskarčíková 133, 54. Jislová (všechny ČR) 40. 14:30 stíhací závod 12,5 km muži.