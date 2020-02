Moravec skončil těsně za desítkou, masáky ovládli Norové

Ženy (12,5 km): 1. Röiselandová (Nor.) 39:14,0 (2 tr. okruhy), 2. Wiererová (It.) -20,7 (3), 3. H. Öbergová (Švéd.) -26,1 (3), 4. Hojniszová-Staregaová (Pol.) -29,1 (2), 5. Simonová (Fr.) -45,1 (2), 6. Jurlovová-Perchtová (Rus.) -52,0 (2), 7. Eckhoffová (Nor.) -1:00,2 (4), 8. Preussová (Něm.) -1:00,3 (3), 9. Hauserová (Rak.) -1:02,5 (2), 10. Bescondová (Fr.) -1:21,3 (3), ...20. Davidová -2:31,0 (5), 23. Kristejn Puskarčíková -2:58,5 (2), 29. Charvátová(všechny ČR) -4:53,6 (8). Průběžné pořadí SP (17 z 24 závodů): 1. Wiererová 719 b., 2. H. Öbergová 613, 3. Eckhoffová 607, 4. Röiselandová 597, 5. Hermannová (Něm.) 571, 6. Tandrevoldová (Nor.) 461, ...15. Davidová 335, 27. Charvátová 213, 28. Kristejn Puskarčíková 208, 65. Jislová (ČR) 40. Muži (15 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 38:09,5 (0), 2. Fillon Maillet -42,0 (3), 3. Jacquelin (oba Fr.) -55,0 (2), 4. T. Bö (Nor.) -55,6 (2), 5. Desthieux (Fr.) -1:03,7 (1), 6. Leitner (Rak.) -1:06,7 (3), 7. Fourcade (Fr.) -1:13,1 (3), 8. Dale (Nor.) -1:17,1 (3), 9. Eberhard (Rak.) -1:19,6 (4), 10. Kühn (Něm.) -1:25,2 (4), 11. Moravec (ČR) -1:34,1 (2). Průběžné pořadí SP (po 17 z 24 závodů): 1. Fourcade 788 b., 2. Fillon Maillet 712, 3. J. T. Bö 690, 4. T. Bö 623, 5. Desthieux 576, 6. Loginov (Rus.) 570, ...23. Krčmář 228, 25. Moravec 216, 54. Štvrtecký 58, 73. Václavík 19, 78. Šlesingr 12, 81. Krupčík (všichni ČR) 12.