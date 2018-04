Nestydatá Koukalová. Ukázala prsa při striptýzu, popsala i první sex

Nepřestává překvapovat. Gabriela Koukalová vzbudila v posledních týdnech pozornost prakticky všech sportovních fanoušků, když vydala svou první knihu s názvem Jiná. Ve svém díle totiž zdaleka nepopisuje pouze dění z absolvovaných závodů, ale také osobní a intimní záležitosti, včetně prvních sexuálních zkušeností. Čtenářům dokonce popsala i experiment se striptýzem.

Nezávodí, přesto se o ní nejvíce mluví. Gabriela Koukalová rozvířila díky autobiografii vody českého sportu. A není divu, bývalá elitní světová biatlonistka ve své zpovědi uvedla mnohdy šokující informace.

Fanoušky zaujala - a to jak v dobrém, tak špatném slova smyslu - především přiznáním své anorexie, kterou rodačka z Jablonce nad Nisou v minulosti trpěla, nebo vyjádření o napjatých vztazích s mládežnickým koučem Jindřichem Šikolou a kolegyní Veronikou Vítkovou.

V pravděpodobně nejdiskutovanější české knize současnosti ale došlo kromě sportovních témat také na intimnosti. A osmadvacetiletá závodnice se nedržela vůbec zkrátka, se svými čtenáři se podělila mimo jiné také o dojmy z prvního sexu. "Ráda bych řekla, že mi bylo patnáct, ale nebylo. Byl něžný, a i když ne žádný fešák, líbila se mi každá minuta," uvedla k momentům s o dvanáct let starším milencem. "Nemohla jsem na to přestat myslet. Ne na něj, ale na to," dodala s tím, že se mnohdy nebránila ani pohlavnímu aktu před závodem.

Striptýz v baru

Vítězka Světového poháru ze sezony 2015/16 prozradila i to, jak probíhala rozlučka se svobodou, jíž pořádal její nynější manžel Petr Koukal. Slavná zrzka se tehdy společně se svými kamarádkami převlékla za striptérku a namířila si to do baru, kde se ona "slavnost" odehrávala. A postarala se o pořádné překvapení. Před zraky svého chotě se totiž začala svlékat.

Když jeden z účastníků nabyl dojmu, že jednou z tanečnic je skutečně Koukalová, musela Gabriela spontánně zareagovat. Přihlížejícím ukázala nahá prsa. "Shodila jsem vršek. Přes škrabošku jsem viděla Petra, jak je z toho v šoku. Když taneční číslo skončilo, někteří kluci byli zklamaní, že jsme ho nedotáhly do konce," stojí v knize.

Ve třistačtyřicetistránkové knížce se objevilo i jméno Jaromíra Jágra, jemuž dvojnásobná stříbrná medailistka ze zimních olympijských her v Soči zaslala k narozeninám kalhotky. Právě díky těmto příběhům je dost možné, že se marketingově povedený počin stane jedním z nejprodávanějších na trhu.

Jen škoda, že se už fanoušci nejspíš nedočkají dalších vítězstvích Koukalové na biatlonových okruzích. Ty je totiž bavily víc než místy až teatrální historky.