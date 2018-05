Nezájem i překvapení. Biatlonisté reagují na knihu Koukalové

Loni převzala cenu pro biatlonovou královnu, rozdávala úsměvy a vyhlížela další úspěchy. Včera ale Gabriela Koukalová na slavnostním galavečeru českého biatlonu celkem logicky chyběla. Celou sezonu nezávodila a zřejmě už ani nikdy nebude, byť kariéru zatím oficiálně definitivně neukončila. Pozornost však i přesto upoutala její nedávno vydaná kniha Jiná, kde popsala vztahy v reprezentaci i své vážné zdravotní problémy. Co na její vyprávění říkají další závodníci?



"Budeme se snažit, aby ta další sezona byla co nejlepší. Chtěla bych ji mít jako takovou třešničku na dortu, tu nejlepší v životě," říkala Koukalová na vyhlášení tradiční ankety v květnu 2017. S odstupem času zní tato slova úsměvně, pomyslnou třešničkou totiž byla možná v negativním smyslu. Nejúspěšnější biatlonistku české historie na start vůbec nepustily komplikované psychické i fyzické problémy, v knize se pak opřela třeba do mládežnického trenéra Jindřicha Šikoly nebo parťačky Veroniky Vítkové.



Ta si v celé věci uchovává nadhled a nechce se s Koukalovou přít přes média. "Nebudu to komentovat," citoval server isport.cz její vyjádření po pondělním galavečeru. Tam získala cenu pro biatlonistu roku v hlasování fanoušků, mezi členy Českého svazu biatlonu ale Koukalovou na trůnu vystřídal Michal Krčmář. Stříbrný medailista z olympijského sprintu přiznal, že knihu své kamarádky ještě nečetl.



"Čtu knihu o Fourcadovi. Ale kniha Jiná mě při prezentaci nezaujala, nepočítám, že bych si ji přečetl. Věci, co okolo vyskákaly, mě nezajímají," řekl Krčmář pro isport.cz. S šestinásobnou medailistkou z mistrovství světa měl však podle svých slov vždycky dobrý vztah, na soustředěních spolu dokázali mluvit hodiny. "Proto nechci knihu hodnotit, je to názor od názoru. Ale nejvíc mě překvapilo, že Gábina byla nemocná, to jsem vůbec netušil," doplnil Krčmář.



Koukalová veřejně často vystupovala i po boku zkušeného Michala Šlesingra, společně se aktivně angažovali v boji za potrestání dopujících ruských biatlonistů. Ani pětatřicetiletý reprezentační matador však její knihu ještě nečetl. "Ale ty věci vidím trošku jinak. Asi bych kecal, kdybych řekl, že mě některé pasáže nepřekvapily. Četl jsem jen pár článků a titulků v novinách," vysvětlil Šlesingr pro isport.cz.

Obecně zkrátka pořád platí, že čeští závodnici se ke své odcházející kolegyni příliš vyjadřovat nechtějí, což je pro celkovou atmosféru v týmu jen dobře. Blíží se příprava na další sezonu, ve které by na prvním místě už měly zase být hlavně sportovní výsledky. A těm neustálé řešení dávno zapomenutých sporů příliš nepomůže.