Olympijská medailistka Vítková končí kariéru, přednost dá rodině

Dvojnásobná olympijská medailistka v biatlonu Veronika Vítková je těhotná a v 31 letech ukončila kariéru. Mistryně světa ve smíšené štafetě absolvovala v uplynulé sezoně kvůli dýchacím potížím jen jeden celý závod. Dnes oznámila odchod po patnácti letech na světové scéně.

"Začíná nová etapa života," řekla Vítková v rozhovoru. Na jaře ještě uvažovala o návratu do přípravy. "Postupem času se to ve mně mlelo a nevěděla jsem, jestli pokračovat, nebo ne. Začala jsem se asi i bát, že to nepůjde. Pak se to takhle vyřešilo samo, takže to pro mě bylo jednodušší a je to velké uvolnění," řekla. Prvního potomka s trenérem Markem Lejskem očekávají na přelomu listopadu a prosince.

Největšího individuálního úspěchu dosáhla Vítková na olympiádě v Pchjongčchangu, kde v roce 2018 byla třetí ve sprintu. O čtyři roky dříve se podílela na stříbru smíšené štafety v Soči. Světové zlato slavila v mixu v Kontiolahti 2015.

Ve Světovém poháru debutovala v prosinci 2006 a v lednu 2015 se ve sprintu v Oberhofu dočkala jediného vítězství v elitním seriálu.

"Jsem ráda, že jsem se dokázala dlouho držet na vysoké úrovni a závodit se světovou špičkou. I se štafetami jsme hodně zažili a dokázali. Je pěkné se na kariéru zpětně kouknout a říct si: Něco jsem dokázala," řekla Vítková na webu biatlonového svazu. "Obrovské poděkování patří všem, kteří byli součástí mé kariéry, počínaje nejbližší rodinou přes všechny trenéry, maséry, fyzioterapeuty, servismany, sponzory. Prostě všem."

Zdravotní potíže

Poslední dva roky jilemnickou odchovankyni, která žije v Janově u Jablonce nad Nisou, trápily dýchací potíže. Nemohla jezdit v nejvyšších intenzitách. "Tělo mi vystavilo stopku. Podstoupila jsem x vyšetření, která nic neukázala, ale tělo už nefungovalo tak, jak bych si představovala," konstatovala Vítková.

Šéf svazu Jiří Hamza i šéftrenér Ondřej Rybář vyzdvihli, že se Vítková podílela na vzestupu českého biatlonu. "Je neoddělitelnou součástí naší zlaté generace. Byla biatlonu oddaná," uvedl Hamza. "Všichni jí přejeme, aby se jí dařilo v rodinném životě minimálně tak jako v tom biatlonovém," řekl Rybář.

Hamza je přesvědčený, že současné loučení neznamená definitivní sbohem. "Ale jen ahoj. Umím si Veroniku opět představit se startovním číslem na hrudi," uvedl. "Pokud by své rozhodnutí přehodnotila, tak má samozřejmě dveře do týmu stále otevřené. Ale plně chápu, že se teď bude chtít věnovat rodině," prohlásil Rybář.

Vítková však návrat po porodu jako některé soupeřky či jiné sportovkyně neplánuje. "Nejsem zastáncem odjíždění od dětí na soustředění a závody," řekla.

Před Vítkovou oznámili konec kariéry její vrstevníci hvězdný Francouz Martin Fourcade či Rakušan Dominik Landertinger. Pokračovat nebudou ani Michal Šlesingr, Finka Kaisa Mäkäräinenová a Norka Synnöve Solemdalová.