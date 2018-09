Přednáška Koukalových nebude. Kvůli kritice ji zrušili

Kdo se těšil na takzvaný vrchol upřímnosti, má smůlu. Přednáška Gabriely Koukalové a jejího manžela, která se měla pořádat v pěti krajských českých městech, nakonec nebude. Očekávanou akci zrušil organizátor, žádný náhradní termín neplánuje.

Tento tah příliš nevyšel. Manželé Koukalovi na začátku září oznámili, že se chystají příznivcům přiblížit ještě více jejich společný i sportovní život. Promyšlená marketingová akce a z ní plynoucí slušné finanční zisky ale neproběhne, organizátor ji nyní zrušil.

"Potvrzuji, že turné s manželi Koukalovými bylo zrušené a náhradní termíny neplánujeme," řekl pro server Aktuálně.cz český podnikatel Ivo Toman, jenž měl přednášku s názvem Co ještě nevíte moderovat.

Důvod? Vlna kritiky, která bývalou úspěšnou biatlonistku a jejího chotě po oznámení chystané události zasáhla. "Strhla se nesmírně štvavá kampaň na internetu proti manželům Koukalovým. Jako by oni neměli právo na veřejná vystoupení. Tato kampaň byla bohužel přiživována i vámi novináři. Proto jsme se rozhodli to ukončit, což je mi osobně velice líto, protože si myslím, že tito dva mají veřejnosti co říci," dodal Toman.

Fanoušci, kteří si zakoupili klasické či VIP vstupenky, které zahrnovaly možnost posadit se do prvních tří řad, dostanou své peníze zpět.