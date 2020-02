Skvělá muška! Biatlonový mix bere na šampionátu bronz

Čeští biatlonisté překvapili na mistrovství světa v italské Anterselvě ziskem bronzové medaile ve smíšené štafetě. Čtveřice Eva Kristejn Puskarčíková, Markéta Davidová, Ondřej Moravec a Michal Krčmář v průběhu úvodního závodu šampionátu jen dvakrát dobíjela a nestačila pouze na Norsko a Itálii. Česká republika tak na mistrovství světa získala v této disciplíně třetí medaili po bronzu z roku 2013 a pět let starém titulu z Kontiolahti, navíc má olympijské stříbro ze Soči 2014.

Celá česká čtveřice byla po návratu na světové medailové stupně v euforii. "Fantazie," jásala Kristejn Puskarčíková. "Boží," dodala Davidová. "Neuvěřitelné," hodnotil Krčmář a nejzkušenější Moravec dodal: "Neskutečný!"

Čeští reprezentanti se od začátku pohybovali v popředí. Kristejn Puskarčíková předávala pátá ve skupině jedoucí o třetí místo. Bezchybná Davidová výborným během posunula štafetu na druhou pozici. V nečekaně výhodné pozici předávala nejzkušenějšímu členovi týmu Moravcovi, který jako jediný ze současné čtveřice byl u dřívějších medailových úspěchů českého mixu.

Moravec mířil desetkrát přesně a příliš nezaostával ani na trati. V cíli svého úseku ztrácel pět sekund na čelo a měl bezmála půlminutový náskok na čtvrtou Ukrajinu. Finišman Krčmář vyčistil terče vleže, přesto na něj Ukrajinec Dmytro Pidručnyj dotíral a na závěrečnou položku přijeli takřka společně. Český reprezentant si vedl lépe, i když musel opravovat poslední ránu. Pidručnyj situaci nezvládl a místo souboje o medaili putoval na trestné kolo.

V závěrečném běžeckém okruhu jel stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu Krčmář osamoceně pro bronz. "Tím, že se to povede celému týmu, tak vidím, že všichni kolem jsou šťastní. Individuální úspěch je jiný, tady si to všichni užijou úplně naplno. Když vidíte, že se s vámi raduje celý realizační tým, který za vámi stojí celou přípravu a sezonu, tak to je krásný. Týmové úspěchy jsou v tomhle nejlepší," řekl Krčmář.

Je to jeho první medaile na MS, reprezentačním kolegyním Davidové a Kristejn Puskarčíkové rovněž přivezl premiérovou medaili ze světového šampionátu. Puskarčíková se může poprvé radovat z medaile bezprostředně po závodě, bronz za ženskou štafetu ze ZOH 2014 by po diskvalifikaci Rusek měla obdržet dodatečně.

Na vítězné Nory, kteří v sestavě Marte Olsbuová Röiselandová, Tiril Eckhoffová, Tarjei Bö a Johannes Thingnes Bö obhájili světový titul, ztratili Češi 30,8 sekundy. Za domácími Italy zaostali přibližně o patnáct sekund. Zklamali favorizovaní Francouzi, kteří nabrali velkou ztrátu v ženské polovině závodu a skončili sedmí.