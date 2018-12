Slovenky mají zlato a stříbro ze závodu s hromadným startem

Ženy - závod s hromadným startem (12,5 km): 1. Kuzminová 35:34,4 (2), 2. P. Fialková (obě SR) -12,1 (2), 3. Chevalierová (Fr.) -13,3 (3), 4. Wiererová (It.) -20,1 (1), 5. Brorssonová (Švéd.) -36,3 (2), 6. Tandrevoldová (Nor.) -45,8 (3), 7. Preussová (Něm.) -46,3 (3), 8. Braisazová (Fr.) -52,7 (4), 9. Jurlovová-Perchtová (Rus.) -55,1 (3), 10. Öbergová (Švéd.) -1:03,1 (3). Průběžné pořadí SP (po 8 z 26 závodů): 1. Wiererová 381, 2. P. Fialková 345, 3. Vittozziová (It.) 276, 4. Mäkäräinenová (Fin.) 268, 5. Hojniszová (Pol.) 242, 6. Röiselandová (Nor.) 237, ...39. Vítková 69, 42. Davidová 57, 46. Puskarčíková 52, 59. Charvátová 19, 66. Jislová (všechny ČR) 10.