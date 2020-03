Sprint v Kontiolahti ovládly Němky, Davidová pátá.

Biatlonistka Markéta Davidová skončila pátá ve sprintu Světového poháru v Kontiolahti, kde se stejně jako v Novém Městě na Moravě kvůli koronaviru závodí bez diváků. Předposlední individuální závod sezony vyšel Němkám, jasně vyhrála Denise Herrmannová před Franziskou Preussovou.

Finále seriálu SP v Oslu se příští týden neuskuteční a biatlonistky v Kontiolahti bojují o křišťálový glóbus. Po 19. místě ve sprintu dál vede Italka Dorothea Wiererová, ale její náskok před dnes třetí Norkou Tiril Eckhoffovou se ztenčil.

V sobotu by měly ve Finsku následovat stíhací závody a v neděli na závěr sezony smíšené štafety, ale není jasné, zda nebudou zrušeny.

Davidová střílela přesně vleže a na jedno trestné kolo musela po stojce. "Se střelbou jsem spokojená, za jedna v těchto podmínkách je dobrý. Na trati jsem do toho dala všechno, ale tak nějak to nešlo, Foukalo ze všech stran. Zpomaluje to, člověk se klátí a bylo těžké to vyrovnávat," řekla Davidová v České televizi.

Biatlonistky se ve Finsku vyrovnávají se složitou situací. "Je to docela mazec," řekla Davidová. Sleduje zprávy z domova i dohady, zda se závody pojedou. "Ale musíme to zasunout co nejdál do hlavy, i když se to tady řeší," dodala.

Bronzová medailistka ve sprintu z mistrovství světa Lucie Charvátová byla po třech chybách na střelnici třiadvacátá. Jessice Jislové na 41. místě unikl bod do SP a nedařilo se až 58. Evě Kristejn Puskarčíkové.

Hermannová se díky triumfu v Kontiolahti dostala v hodnocení sprintu o devět bodů před Wiererovou a získala malý glóbus za disciplínu. Davidová skočila osmá a Charvátová třináctá.