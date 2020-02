Štafetu na MS pojede i Lucie Charvátová

I s Lucií Charvátovou pojedou české biatlonistky štafetu na mistrovství světa. Bronzová medailistka ze sprintu nastoupí v sobotu na třetí úsek závodu na 4x6 kilometrů. Start je v 11:45, první na trať vyrazí Jessica Jislová, druhá Markéta Davidová a finišovat bude Eva Kristejn Puskarčíková. Štafetu mužů na 4x7,5 km, která začne ve 14:45, rozjedou Michal Šlesingr a Ondřej Moravec, třetí pojede Jakub Štvrtecký a závod dokončí Michal Krčmář.

Charvátová v poslední štafetě před šampionátem ve Světovém poháru v Pokljuce jela po střelbě vstoje na tři trestná kola. Poté pronesla, že doufá, že to byla její poslední štafeta. "To byly emoce po závodu, to bych vůbec nebral vážně," řekl v dějišti MS asistent trenéra žen Jiří Holubec deníku Sport, Radiožurnálu a iDNES.cz.

Podle Holubce bylo jasné, že Charvátová do štafety nastoupí. "Nemá smysl nad tím přemýšlet, zvláště v současné době," řekl Holubec, že kvartetu Davidová, Kristejn Puskarčíková, Charvátová a Jislová zatím doma nikdo nekonkuruje.

Holubec doufal, že si Charvátová překvapivým bronzem ve sprintu na šampionátu v Anterselvě zvedla sebevědomí, zvládne dýchání při střelbě a závod se jí vydaří. "Musí. A povede se," kývl Holubec s tím, že cílem je umístění do 6. místa.

V této sezoně se českým štafetám nejvíce dařilo v prosinci v Hochfilzenu, kde ženy i s trestným kolem Charvátové dojely šesté a muži o místo lépe. Loni na šampionátu v Östersundu skončily biatlonistky patnácté a muži překvapivě čtvrtí. Cenný kov ze štafet naposledy získalo zlaté kvarteto Jana Kulhavá, Jiřina Adamičková, Iveta Knížková a Eva Háková v Borovci v roce 1993.

V obou kategoriích obhajuje titul Norsko a opět patří k největším favoritům. K jejich konkurentům se počítají tradičně Francouzi, Němci a domácí Italové. Mezi ženami jezdily v sezoně štafety výborně Švýcarky a počítat se musí i se Švédkami.

V neděli mistrovství světa uzavřou závody s hromadným startem. Ženy vyrazí ve 12:30 a mezi třicítkou pojede česká trojice Davidová, Kristejn Puskarčíková a Charvátová. Mezi muži se od 15:00 představí jen Moravec.