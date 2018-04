Vítková pomlouvá a je negativní, nemluvíme spolu, píše Koukalová

Společně bojovaly ve štafetách, po vydařeném závodě se pak se širokými úsměvy objímaly v cílovém prostoru. Vztah mezi Gabrielou Koukalovou a Veronikou Vítkovou - dvěma nejúspěšnějšími českými biatlonistkami - však měl k jakémukoliv kamarádství daleko. Koukalová ve své nové knize s názvem Jiná prozradila, že s reprezentační parťačkou roky nepromluvila.



Na olympijských hrách v Soči získaly ve smíšené štafetě stříbrnou medaili, bez nich by národní tým mohl na podobný úspěch pomýšlet jen těžko. V té doby za nimi v ženském týmu totiž zela výrazná propast. Ony dvě byly také klíčovými členkami ženské štafety, která v sezoně 2014/15 získala malý křišťálový glóbus. Společně s Evou Puskarčíkovou a Jitkou Landovou skončily na stupních vítězů v každém z pěti závodů.



Na tiskových konferencích pak bavily novináře smíchem, navenek všechno působilo idylicky. Zkrátka správná parta. Koukalová však teď v knize prozradila, že realita byla úplně jiná. "S Veronikou už několik let nemluvíme. Mnohokrát jsem se snažila najít cestu, ale ona nechtěla. Nebo jsem ji možná hledala špatně. Jedné bez druhé nám je líp," napsala nejúspěšnější biatlonistka české historie o vztahu s Vítkovou.



Problémy mezi nimi prý vznikly už v dětství, když ještě byly malé holky. "Bylo nám pět nebo šest, ona bydlela v domě mého bratrance. Hrály jsme si s dalšími dětmi na ulici, ona nás pozorovala, nezapojila se a šla jen donášet svým rodičům. Jednou jsme se s bratrancem naštvali, utrhli jsme jablko ze stromu a surově ho po ní hodili. Už tehdy jsme si nesedly," vylíčila Koukalová trochu bizarní původ jejich neshod.



Vítková jí navíc měla dělat i naschvály v běžném soužití na reprezentačních soustředěních a závodech. "V sezoně, kdy jsem vedla Světový pohár, jsme se jednou sešly ve stejnou dobu v jídelně. Holky vybraly stůl a sedly si k němu tak, aby na mě nezbylo místo. Kluci by tohle nikdy neudělali, holky bez Veroniky taky ne. Ale pokud tam je, odstřihnou mě a nebaví se se mnou. Veronika se upíná na negativní věci, na všem hledá chyby a často mluví o lidech za jejich zády. Ostatním umí zkazit náladu," popsala Koukalová.



Podle ní jsou její vztahy s většinou českých biatlonistek v podstatě na nule. Dalším závodnicím prý vadí, že je jiná a mezi ně nezapadá. Koukalová se ve štafetách snažila, aby tohle všechno šlo stranou. "Ale v cíli mi po čtvrtém místě ani nepřišly pomoct na nohy. Možná je tam nepustili, i to se stává. Ale měla jsem pocit, že kdybych dojela pro medaili, určitě by mě objímaly," stěžovala si osmadvacetiletá rodačka z Jablonce.



Ta o víkendu oznámila, že se do biatlonového světa určitě nevrátí ani v příští sezoně. "Pokud bude chtít, u nás má dveře otevřené," říkal před časem končící šéftrenér Ondřej Rybář. Ty se teď kvůli podobnému vytahování svárů z minulosti ale pravděpodobně velmi rychle přivírají. Tohle už na pokračování kariéry vážně nevypadá.