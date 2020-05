Boulařka Sudová na lyže nezanevřela, nejvíce času jí ale zaberou děti

Světové medaile ještě nestihla po stěhování vybalit z krabic a leží někde na půdě, ale jinak má Nikola Matějcová Sudová své jízdy v boulích pět let po konci kariéry stále v paměti. V současnosti je na mateřské, buduje si nové kamarádské vztahy, ráda leze po skalách a na lyže nezanevřela.

"Nikola Sudová se má výborně. Pije kafíčko na terase a sleduje řvoucí děti na trampolíně," řekla stříbrná a bronzová medailistka z mistrovství světa se smíchem.

Rychle si vybaví i úspěšný šampionát 2005 ve finské Ruce, čtyři účasti na olympijských hrách či dvě výhry v závodech Světového poháru. "Je to jenom pět let od konce. Předtím to bylo šestnáct let, co jsem v tom žila. Pořád je to ta větší část života," uvedla. Se strmými svahy plnými boulí a dvěma můstky, na kterých mimo jiné skákala pověstnou helikoptéru, se rozloučila v květnu 2015. "Plánovala jsem to rok předtím."

Většinou, pokud závod nezkazila nebo ji nerozladili rozhodčí, bývala často rozesmátá. A změna životního stylu jí v tomto ohledu nezměnila. Nadšeně mluvila, jak se momentálně stará o domácnost, seká zahradu nebo sází kytky. "A musela jsem se naučit trošku vařit. Je to o něčem jiném, ale já jsem vždycky dělala všechno naplno. Jedna etapa skončila a teď žiju naplno tu další," uvedla matka syna Filipa a dcery Veroniky.

Z Jablonce se přestěhovala a s rodinou žije v nedalekém Horním Maxově na úpatí Jizerských hor. Ve srovnání s neustálým cestováním za sněhem a závody si užívá klidu. "Mám víc pohody a dělám věci, které jsem dřív nestíhala. Lezu po skalách a pořídili jsme mikrobus, v kterém můžeme na výletech i přespávat."

Poznává nové kamarády. V roli boulařky znala prakticky jen trenéry a soupeřky. "Za těch šestnáct let jsem měla známé víceméně ve světě a v Čechách žádné, protože jsem s nimi ztratila kontakt. Teď získávám a hledám nové," řekla.

Na lyže do boulí nedá dopustit

Sníh a lyžování má stále ráda. Dokonce pořád využívá své speciální lyže určené do boulí. Carvingová technika ji zcela nenaplňuje. "Má užitek jenom v jednom daném oblouku, takže trošku nuda. Potřebuju mít pocit, že makám a na boulových lyžích musím, ať chci krátký nebo dlouhý oblouk, takže je to dobrý."

Občas dělá lyžařské workshopy, pro jízdu v boulích, pro rodiny a dokonce také v baletu na lyžích, s kterým kdysi v akrobatickém lyžování začínala. "Občas je to docela sranda," uvedla. Po očku sleduje výsledky soutěží v boulích a občas se vyrazí podívat na závody Českého poháru na tanvaldský Špičák. "Úplně mi to nedá, abych nemrkla, jestli tam nejsou abnormální talenty," řekla Matějcová Sudová.

Díky projektu Druhá kariéra strávila půl roku na stáži. Po narození Filipa je na mateřské a do práci by měla jít za rok v září. "Ale to je docela ve hvězdách. Kolem zimy začnu řešit možnosti, co bych mohla a chtěla dělat. Teď je těžká doba a ptát se rok předem na možnosti, je předčasné," prohlásila.