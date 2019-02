Česká radost! Fernstädtová je znovu juniorskou mistryní světa

Česká skeletonistka Anna Fernstädtová obhájila titul juniorské mistryně světa. Na šampionátu v Königssee byla nejrychlejší v obou soutěžních jízdách a zopakovala prvenství z loňského roku, kdy zlatou medaili vybojovala ještě v barvách Německa. Nyní se postarala o historický výsledek pro český skeletonový sport.

"Zní to dobře, ne?" smála se Fernstädtová otázce, jaké to je být juniorskou mistryní světa z Česka. "Je to trochu hezčí, než když jsem vyhrála za Německo, protože vím, že pro český skeleton, trenéry a všechny lidi okolo je tenhle úspěch důležitější, než byl pro lidi v Německu," dodala dvaadvacetiletá závodnice v tiskové zprávě.

Po změně občanství získala pražská rodačka pro Českou republiku už druhou trofej po nedávném triumfu v seriálu Interkontinentálního poháru. V elitním Světovém poháru ještě nemůže v této sezoně kvůli změně příslušnosti startovat.

První velký závod pod českou vlajkou měla absolvovat na lednovém mistrovství Evropy právě v Königssee. Kvůli špatnému počasí byl ale šampionát o týden odložen a přemístěn do Iglsu a tam už Fernstädtová nemohla kvůli termínové kolizi se zámořskými závody Interkontinentálního poháru startovat.

Juniorský šampionát teď ovládla na své domácí trati v součtu časů s náskokem 58 setin před stejně starou Belgičankou Kim Meylemansovou, jež se rovněž postarala o první medaili pro svoji zemi. Třetí skončila Britka Ashleigh Pittawayová, osmnáctiletá vítězka olympijských her mládeže z roku 2016. Čtvrté místo zbylo tentokrát na Julii Kanakinovou z Ruska, jež loni ve Svatém Mořici coby obhájkyně titulu z roku 2017 skončila za Fernstädtovou druhá.

"Byla jsem na začátku trochu nervózní, protože poslední trénink nebyl tak dobrý, jak bych si představovala. Ale první jízda mě uklidnila, udělala jsem si slušný náskok a zbývalo jen udržet si první místo i v té druhé," řekla Fernstädtová a plánovala oslavu. "Slavit budu určitě, protože je to můj první titul za Česko!"

Využila faktu, že se juniorský šampionát konal v Königssee, kde se učila jezdit. "Znám tu dráhu nejlépe ze všech na světě a je jasné, že mi vyhovuje. Bylo hezké, že se mistrovství světa konalo právě tady, protože mohli přijet babička, děda, přišly kamarádky ze školy, moje bývalá učitelka. Všechno vyšlo skvěle," pochvalovala si.

Dalším vrcholem v první sezoně v českém dresu bude pro Fernstädtovou seniorské mistrovství světa na přelomu února a března v kanadském Whistleru. Ještě předtím se dva týdny zaměří na atletickou přípravu. "Pak pojedu za svým trenérem do Lotyšska a půjdeme na dráhu, protože tři týdny bez jízd, to už by bylo hodně," řekla.

Na šampionátu dospělých chce šestá žena z olympiády v Pchjongčchangu závodit v klidu. "Vyhrála jsem Interkontinentální pohár, teď jsem obhájila titul juniorské mistryně světa, takže už teď je to dobrá sezona," řekla skeletonistka.