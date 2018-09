Ester taky může závodit za jinou zemi! pohrozil Ledecký

Janek Ledecký tvrdí, že s lyžařským svazem válčí od chvíle, kdy jeho dcera Ester jako šestiletá začala závodit. V emocích, které v něm vyvolaly spory kolem její reprezentační smlouvy, dnes vyzval prezidenta Svazu lyžařů ČR Lukáše Sobotku k rezignaci. A nevyloučil, že dvojnásobná olympijská vítězka změní reprezentační barvy, pokud kvůli přetrvávajícím konfliktům nebude mít jinou možnost.

Zpěvák a skladatel Ledecký veškeré své hudební projekty financoval ze soukromých zdrojů. Do kontaktu s veřejným sektorem přišel až ve chvíli, kdy jeho dcera jako šestiletá začala závodit. "Od té doby vedeme se svazem lyžařů nepřetržitou válku. Vždycky je to jenom proto, že funkcionáři svazu lyžařů podlehli pocitu, že závodníci a závody jsou tady jenom díky svazu lyžařů. Tou pravdou objektivní je, že bez členství ve svazu lyžařů si nezazávodíte, nepustí vás na start. Kdyby tady nebyl ten svaz, tak by se závodníkům závodilo úplně senzačně, akorát by si funkcionáři svazu museli najít nějakou práci," láteřil Ledecký na tiskové konferenci.

Za celých sedmnáct let se podle něj situace nezměnila, proto ho spory provázející vyjednávání reprezentační smlouvy Ledecké až tak moc nepřekvapily. "Opravdu mě dostalo na kolena prohlášení svazu, že ji nepřihlásí na závody, pokud nepodepíše reprezentační smlouvu. Považuji to za bizarní a nehoráznou záležitost," rozčiloval se.

Naštvalo ho také úterní vyjádření svazu, jehož představitelé ultimátum popřeli a tvrdili, že spory se týkaly částky poskytované prostřednictvím svazu na přípravu. "Myslím, že potom, co pan Sobotka pustil za lži, by měl být první vstřícný krok od svazu rezignace předsedy," prohlásil Ledecký.

Nemyslí si ale, že by byl Sobotka "takový frajer", aby sám odstoupil. "Dokud to půjde, tak bude jako pijavice přisátej na tom toku těch státních peněz," zaútočil znovu. Chtěl by, aby svaz zprůhlednil tok veřejných financí, které dostává z ministerstva školství.

Sama Ledecká konflikt kolem své reprezentační smlouvy sleduje zpovzdálí, vyjednávání nechává na manažerech. "Je šťastná, že má Sport Invest, který se stará o tyhle věci, které si nechce vůbec pouštět do hlavy," řekl otec.

Klíčové pro dvojnásobnou olympijskou vítězku je, aby byla přihlašována na závody. "Ester všem vzkazuje, že bude závodit, ať se děje, co se děje," řekl. A dodal, že pokud se s českým svazem nedohodne, může to být v jiných barvách. "Otevřeně musím říct, že když to jinak nepůjde, tak je to samozřejmé," doplnil Ledecký.

Šéf agentury Sport Invest David Trávníček jeho silná slova okamžitě mírnil. "My jsme přesvědčeni, že Ester Ledecká bude nadále reprezentovat Českou republiku a závodit za ni," řekl.