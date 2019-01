Český skokanský fénix. Stačilo málo a za Turné dostane auto

Chmurné časy jsou zapomenuty, alespoň pro letošek. Český skok se může zase těšit z toho, že má po třech letech zástupce mezi elitou. Roman Koudelka se díky vydařenému Turné čtyř můstků posunul na jedenácté místo ve Světovém poháru a atakuje nejlepší desítku. V prestižním miniseriálu skončil pátý, i když v jednu chvíli atakoval i stupně vítězů. Díky tomu bude moci opět usednout za volant a jezdit autem.

Před sezonou se změnilo ve skokanském úseku mnoho věcí. Do vedení se dostal bývalý reprezentant Jakub Janda a hned se začaly dít věci. Nový předseda začal shánět peníze a sponzory. Především ale koupil současným závodníkům nové helmy, na které si celou minulou sezonu stěžovali. "Loni byly hodně špatné. Nikdo ale nechtěl nic slyšet. Všichni si mysleli, že se vymlouváme," podotkl skokan Roman Koudelka.

Nyní už je podle aktuálně jedenáctého muže Světového poháru vše v pořádku. "Teď je o dost lehčí. Nepadá mi tolik do čela. Mám lepší výhled," pochvaloval si český reprezentant, který skončil těsně za nejlepší desítkou naposledy v roce 2016.

I taková maličkost, jako je změna helmy, udělá totiž se skokem závodníka hodně. "Loni mě strašně trápilo, že když jsem chtěl lépe vidět na skok, musel jsem si hlavu posunout a už jsem dělal chyby v nájezdovém postavení. Všechno pak už šlo jedno s druhým," postěžoval si 29letý rodák z Lomnice nad Popelkou.

Letos je však všechno jinak. Koudelka výrazně lépe skáče a výsledkem bylo páté místo z Turné a dotahování k nejlepší desítce sezony. K tomu federace neměnila pravidla ohledně kombinéz. Výběr látky je čistě na závodnících. "To jsou aspekty, které skokan vždy ocení," konstatoval Koudelka.

Motivace od sponzora

Chuť do skákání přišla sama před začátkem sezony. První impuls dala Koudelkovi jeho žena, která ho přemluvila, aby ještě nekončil. Následně se k reprezentaci připojil trenér David Jiroutek. Nové vedení úseku poté přišlo s motivací pro skokanského reprezentanta, když za ním přišlo, že bojuje o to, aby Koudelka dostal nové auto od Toyoty, nového sponzora Českého olympijského výboru. Vítaný dárek, zvlášť když musel ke konci kalendářního roku vracet Audi.

Musel však splnit jednu podmínku. Skončit na Turné čtyř můstků do pátého místa. Skutečně se to stalo a Koudelka se ocitl v konečném pořadí miniseriálu na přelomu roku mezi nejlepší pěticí. "V hlavě to trošku bylo, ale nečekal jsem, že se to povede," přiznal Koudelka. Teď jenom vyčkává, až nový sponzor vyřčený slib splní.

Jako skokan však zůstává český reprezentant nohama na zemi. Ještě nedávno byl rád, že se dostal alespoň z kvalifikace. "Člověk musí spadnout na zem, aby si uvědomil, že umístění ve třicítce je krásné, ale není lehké ho dosáhnout. Poté si vše začne užívat a výsledky jdou nahoru," řekl Koudelka.

Leckdo už ho pasuje na černého koně nadcházejícího mistrovství světa, on se tak daleko ale nedívá. "Šampionát je daleko. Když se mi povede jít zase skok od skoku a nebudu se stresovat tím, že jde o mistrovství, tak věřím, že výsledek přijde. Ani na Turné jsem nekoukal na celkové umístění a šel jsem dál. To je ta správná cesta," prohlásil český reprezentant.

Teď Koudelkovi "stačí", že ho soupeři opět respektují, i díky povedenému Turné. "Už jenom tím, že s nimi zůstávám po prvním kole ve věží, mě více registrují. Před druhým skokem spolu prohodíme pár srandiček, začínají mě vnímat a je to příjemné," libuje si.