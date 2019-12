Janatová má životní výsledek, ve sprintu bodovala i Nováková

Závod SP a Tour de Ski v běhu na lyžích v Lenzerheide (Švýcarsko) - sprint na 1,5 km volnou technikou: Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:55,33, 2. Pellegrino (It.) -0,35, 3. Jouve (Fr.) -0,57, 4. Retivych (Rus.) -0,86, 5. Häggström (Švéd.) -0,94, 6. Golberg (Nor.) -2,16, ...v kvalifikaci 36. Novák, 71. Knop, 80. Fellner (všichni ČR). Průběžné pořadí Tour de Ski (po 2 ze 7 závodů): 1. Klaebo 35:07, 2. Bolšunov (Rus.), 3. Häggström oba -32, 4. Golberg -33, 5. Usťugov (Rus.) -34, 6. Valnes (Nor.) -36, ...29. Novák -1:36, 50. Knop -2:06, 73. Fellner -3:05. Průběžné pořadí SP (po 10 ze 40 závodů): 1. Klaebo 616 b., 2. Iversen (Nor.) 495, 3. Bolšunov 459, 4. Niskanen (Fin.) 364, 5. Holund (Nor.) 308, 6. Usťugov 300, ...46. Novák 34, 86. Pechoušek 9, 99. Černý (oba ČR) 5. Ženy: 1. Lampičová (Slovin.) 3:06,02, 2. Fallaová (Nor.) -0,03, 3. Něprjajevová (Rus.) -0,47, 4. Digginsová -1,03, 5. Maubetová Bjornsenová (obě USA) -4,78, 6. T. U. Wengová (Nor.) -5,29, ...ve čtvrtfinále 18. Janatová, 28. Nováková, v kvalifikaci 42. Razýmová, 50. Schützová (všechny ČR). Průběžné pořadí Tour de Ski (po 2 ze 7 závodů): 1. Něprjajevová 31:18, 2. Lampičová -1, 3. Johaugová (Nor.) -5, 4. T. U. Wengová -8, 5. H. Wengová (Nor.) -16, 6. Lundgrenová (Švéd.) -23, ...25. Nováková -1:10, 29. Razýmová -1:30, 33. Janatová -1:48, 59. Schützová -3:27. Průběžné pořadí SP (po 10 z 38 závodů): 1. Johaugová 599, 2. H. Wengová 453, 3. Digginsová 387, 4. Jacobsenová (Nor.) 321, 5. Maubetová Bjornsenová 318, 6. Sundlingová (Švéd.) 277, ...19. Razýmová 158, 30. Nováková 67, 47. Janatová 30, 73. Beranová (ČR) 4.