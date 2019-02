Johaugová jasně ovládla skiatlon. Röthe uspěl v těsném finiši

Běh: Ženy - skiatlon (15 km): 1. Johaugvá 36:54,5, 2. Östbergová (obě Nor.) -57,6, 3. Něprjajevová (Rus.) -58,7, 4. Jacobsenová (Nor.) -1:02,0, 5. Karlssonová -1:07,4, 6. Kallaová (obě Švéd.) -1:13,3, 7. Wengová (Nor.) -1:20,2, 8. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:33,7, 9. Sedovová (Rus.) -1:50,4, 10. Brennanová (USA) -2:01,8, ...28. Nováková -3:24,3, 29. Razýmová -3:24,5, 44. Schützová (všechny ČR) -5:22,0. Muži - skiatlon (30 km): 1. Röthe (Nor.) 1:10:21,8, 2. Bolšunov (Rus.) -0,1, 3. Sundby (Nor.) -0,7, 4. Niskanen (Fin.) -12,3, 5. Parisse (Fr.) -20,7, 6. Harvey (Kan.) -58,9, 7. Musgrave (Brit.) -1:00,3, 8. Backscheider (Fr.) -1:03,6, 9. Usťugov (Rus.) -1:09,4, 10. Burman (Švéd.) -1:12,8, ...51. Fellner -7:05,4, 53. Knop -7:46,8, Bešťák (všichni ČR) dostižen o kolo.