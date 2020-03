Johaugová vybojovala křišťálový glóbus, Razýmová bodovala

Ženy: 1. Karlssonová (Švéd.) 1:22:19,1, 2. Johaugová (Nor.) -1,2, 3. Anderssonová -20,9, 4. Kallaová (obě Švéd.) -40,5, 5. Něprjajevová (Rus.) -43,1, 6. Hennigová (Něm.) -43,9, 7. Niskanenová (Fin.) -46,7, 8. Lampičová (Slovin.) -48,0, 9. Kyllönenová (Fin.) -48,3, 10. Fändrichová (Švýc.) -49,0, ...24. Razýmová (ČR) -3:26,0. Průběžné pořadí SP (po 33 z 39 závodů): 1. Johaugová 2508 b., 2. Wengová (Nor.) 1697, 3. Něprjajevová 1356, 4. Jacobsenová 1289, 5. Östbergová (obě Nor.) 1110, 6. Digginsová (USA) 1078, ...28. Razýmová 262, 47. Janatová 119, 56. Nováková 67, 89. Beranová (všechny ČR) 15.