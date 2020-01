Klaebo s Lampičovou dominovali ve sprintu. Janatová bodovala

Závody SP a Tour de Ski v běhu na lyžích ve Val di Fiemme (Itálie) - sprint klasicky: Muži: 1. Klaebo (Nor.) 3:03,78, 2. Usťugov -0,70, 3. Bolšunov (oba Rus.) -1,33, 4. Golberg (Nor.) -2,01, 5. Retivych -6,30, 6. Melničenko (oba Rus.) -8,69, ...v kvalifikaci 42. Fellner, 50. Knop (oba ČR). Průběžné pořadí Tour de Ski (po 6 ze 7 závodů): 1. Klaebo 2:26:59, 2. Bolšunov -1, 3. Usťugov -15, 4. Golberg -1:53, 5. Niskanen (Fin.) -1:59, 6. Röthe (Nor.) -2:01, ...42. Knop -9:03, 51. Fellner -11:36. Ženy: 1. Lampičová (Slovin.) 3:03,03, 2. Jacobsenová (Nor.) -0,22, 3. Digginsová -0,28, 4. Maubetová Bjornsenová (obě USA) -0,80, 5. Scardoniová (It.) -1,12, 6. Něprjajevová (Rus.) -15,30, ...ve čtvrtfinále 21. Janatová (ČR). Průběžné pořadí Tour de Ski (po 6 ze 7 závodů): 1. Johaugová (Nor.) 1:53:57, 2. Jacobsenová -3, 3. Něprjajevová -14, 4. Östbergová -23, 5. H. Wengová (obě Nor.) -47, 6. Anderssonová (Švéd.) -1:07, ...27. Janatová -7:34.