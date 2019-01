Östbergová se dostala do čela Tour po čtvrté etapě v Oberstdorfu

Ženy - 10 km klasicky s hromadným startem: 1. Östbergová (Nor.) 32:08,9 min., 2. Něprjajevová -0,1, 3. Sedovová (obě Rus.) -5,3, 4. Jacobsenová (Nor.) -12,9, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -15,9, 6. Bělorukovová (Rus.) -16,2, 7. Stadloberová (Rak.) -20,6, 8. H. Wengová (Nor.) -23,6, 9. Hennigová (Něm.) -56,5, 10. Nilssonová (Švéd.) -56,6, ...26. Razýmová -1:47,8, 42. Schützová (obě ČR) -3:36,6. Průběžné pořadí Tour de Ski (po 4 ze 7 etap): 1. Östbergová 1:00:05,6 hod., 2. Něprjajevová -24,1, 3. Bělorukovová -1:10,9, 4. Digginsová (USA) -1:26,3, 5. Pärmäkoskiová -1:29,7, 6. Sedovová -1:47,2, ...32. Razýmová -5:44,9, 41. Schützová -7:14,0. Průběžné pořadí SP (po 13 z 32 závodů): 1. Östbergová 602, 2. Johaugová (Nor.) 600, 3. Pärmäkoskiová 520, 4. Nilssonová (Švéd.) 466, 5. Něprjajevová 443, 6. Anderssonová (Švéd.) 409, ...76. Razýmová 5, 77. Beranová 5, 80. Janatová (obě ČR) 2.