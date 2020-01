Razýmová s Janatovou zazářily. Vyhráli Johaugová a Bolšunov

Českým běžkyním na lyžích vyšla volná desítka při návratu Světového poháru do Nového Města na Moravě. Tuzemská jednička Kateřina Razýmová potvrdila formu a skončila na Vysočině desátá, Kateřina Janatová si třináctým místem vylepšila životní maximum. Muži nebodovali.

Suverénně zvítězili vedoucí závodníci SP Norka Therese Johaugová a Rus Alexandr Bolšunov. Norka v drobném sněžení vyhrála s půlminutovým náskokem před Ruskou Nataljou Něprjajevovou, třetí dojela další norská běžkyně Heidi Wengová. Za Bolšunovem byl druhý Fin Iivo Niskanen a třetí Nor Sjur Röthe

"Kolem desátého místa je to skvělé," usmívala se Razýmová, která se zpočátku cítila nervózně. "Neskutečně, až do druhého kilometru to bylo pekelné. Měla jsem svázané nohy, ale pak se to rozjelo a už se pocity jenom zlepšovaly," řekla.

Podél trati i v hledišti se sešla slušná návštěva a divácká kulisa závodnice hnala. "Řekla bych, že mi to paradoxně trošku uškodilo, ale od druhého kilometru jsem jela ve vlastním světě, jak jsem chtěla, a už to bylo dobré," řekla Razýmová.

Naopak Janatové fanoušci pomohli k nejlepšímu výkonu kariéry. "Není náhoda, že se mi to povedlo tady. Táhli mě a atmosféra byla úžasná," zářila Janatová, která startovala s dvojkou. Považuje se především za sprinterku. "Proto jsem tohle nečekala a překvapilo mě to," přitakala dvaadvacetiletá závodnice z Jilemnice.

Další Češky se už do bodované třicítky nevešly. Petra Nováková, která z Tour de Ski odstoupila kvůli nachlazení, skončila na 43. místě. "Trápila jsem se od začátku až do konce. Chtěla jsem to dojet, nevzdat, ale bylo to těžké," hlesla Nováková.

Při premiéře mezi elitou se nedařilo nadějné Barboře Havlíčkové. Stěžovala si na problémy s holeněmi při bruslařské technice a dojela šedesátá.

Z devíti českých běžců na lyžích dojel při neúčasti Michala Nováka nejlépe čtyřicátý Adam Fellner. Petr Knop skončil o sedm desetin sekundy a o jedno místo za ním.