Riiber je poprvé mistrem světa, Portyk doběhl ve třetí desítce

Severská kombinace: Skok na středním můstku/běh na 10 km: 1. Riiber (Nor.) 25:01,3, 2. Gruber (Rak.) -1,4, 3. A. Watabe (Jap.) -4,6, 4. Rehrl (Rak.) -29,8, 5. Herola (Fin.) -36,4, 6. Björnstad (Nor.) -41,4, 7. Seidl (Rak.) -44,3, 8. Rydzek (Něm.) -53,8, 9. Graabak (Nor.) -1:10,5, 10. Mutru (Fin.) -1:12,6, ...28. Portyk -2:30,4, 35. Daněk -3:21,4, 36. Pažout, 37. Vytrval (všichni ČR) oba -3:26,5.