V Innsbrucku znovu kraloval Kobajaši, Koudelka skončil devátý

Skokan na lyžích Roman Koudelka skončil díky zlepšení ve druhém kole devátý ve třetím závodu Turné čtyř můstků v Innsbrucku. Suverénně zvítězil lídr Světového poháru Japonec Rjoju Kobajaši, který předtím vyhrál i v Oberstdorfu a Garmisch-Partenkirchenu. Jen nepovedený poslední závod ho může připravit o triumf v 67. ročníku Turné.

Deváté místo je druhým nejlepším Koudelkovým výsledkem v tomto ročníku prestižního klání. V Garmisch-Partenkirchenu byl čtvrtý, v Oberstdorfu obsadil 11. místo a v celkovém pořadí je šestý. Čestmír Kožíšek a Viktor Polášek se mezi bodovanou třicítku nedostali, Lukáš Hlava do závodu nepostoupil.

První soutěžní skok na Bergiselu Koudelka pokazil na hraně a dopadl na 123 metrů. Soupeře v k.o. souboji Fina Andrease Alamomma (115,5) v klidu porazil, ale 109,6 bodu stačilo na 18. místo. Ve druhém kole přidal dva metry, opět měl vysoké bodové hodnocení za styl a v konečném pořadí si polepšil o devět míst.

Kožíšek v 1. kole skočil 118 metrů, s Norem Andreasem Stjernenem prohrál o třináct metrů a obsadil 38. místo. Polášek skočil jen 113,5 metru a vypadl s Němcem Karlem Geigerem. V konečném pořadí závodu Poláškovi patřila 44. příčka.

Vítěz úvodních dvou závodů Turné Kobajaši soupeře v prvním kole deklasoval skokem dlouhým 136,5 metru a ve druhém pojistil jednoznačnou výhru 131 metry. Zvítězil před domácím Stefanem Kraftem a Kožíškovým přemožitelem Stjernenem. "Možná to vypadá, že to bylo jednoduché, ale podmínky byly ve skutečnosti těžké," řekl Japonec.

V celkovém pořadí Turné má Kobajaši obrovský náskok 45,5 bodu před Němcem Markusem Eisenbichlerem. Výhrou ve všech čtyřech závodech Turné by se Kobajaši zařadil po bok Němce Svena Hannawalda a Poláka Kamila Stocha. "Na to nemyslím, chci především předvést dobré skoky, to je vše," uvedl Kobajaši. Turné vyvrcholí tradičně v Bischofshofenu, kde je v sobotu na pořadu kvalifikace a v neděli závod, který začne v 17:00.