Kobajaši potvrdil svou dominanci, bodovali dva Češi

Muži: 1. R. Kobajaši (Jap.) 298,4 b. (141+141,5 m), 2. Stjernen (Nor.) 288,0 (137+137), 3. Kraft (Rak.) 280,5 (136,5+135), 4. Zajc (Slovin.) 277,1 (136+132,5), 5. Forfang (Nor.) 275,6 (134+132,5), 6. Klimov (Rus.) 273,8 (135,5+131,5), 7. Freitag 273,4 (132+132,5), 8. Geiger 272,8 (134,5+131,5), 9. Eisenbichler (všichni Něm.) 272,7 (135+132), 10. Johansson (Nor.) 270,6 (135+132), ...21. Koudelka 250,5 (126,5+128), 23. Polášek 248,8 (123,5+127,5), 47. Kožíšek (všichni ČR) 103,9 (116,5). Průběžné pořadí SP (po 25 z 28 závodů): 1. R. Kobajaši 1825, 2. Kraft 1257, 3. Stoch 1229, 4. Žyla (oba Pol.) 992, 5. Johansson 913, 6. Kubacki (Pol.) 886, ...13. Koudelka 523, 41. Polášek 54, 52. Hlava 17, 61. Kožíšek 9, 71. Vančura (všichni ČR) 3.