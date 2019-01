Kobajaši soupeře přeskočil o parník, Koudelka skončil šestý

Český skokan na lyžích Roman Koudelka skončil šestý v dnešním závodě Světového poháru ve Val di Fiemme a popáté v sezoně se umístil v první desítce. Viktor Polášek a Čestmír Kožíšek nepostoupili do druhého kola. Všechny soupeře v Itálii deklasoval lídr seriálu Rjoju Kobajaši, který zvítězil s náskokem 26,5 bodu a šestým triumfem za sebou vyrovnal rekord SP.

Pátý muž Turné čtyř můstků Koudelka potvrdil aktuální výbornou formu. Po prvním kole byl díky skoku dlouhému rovných 120 metrů dokonce čtvrtý, ale s minimálním náskokem na soupeře za sebou a s přibližně pětibodovým mankem na stupně vítězů. Ve druhém kole zaváhal v závěrečné fázi skoku, přesto si z vyššího nájezdu polepšil na 129,5 metru. Dostali se ale před něj Němec Stephan Leyhe a Polák Kamil Stoch. V průběžném pořadí SP se Koudelka posunul na jedenáctou příčku.

"Je příjemné být v této společnosti skokanů a potvrdit výsledky z Turné. V druhém kole přesně nevím, co se stalo, ale v druhé fázi letu jsem trochu přitlačil na lyže a to byla jednoznačně moje chyba. Ještě si to rozebereme na videu," uvedl Koudelka v tiskové zprávě.

O vítězi nebylo pochyb. Král sezony a neporažený vítěz Turné Kobajaši o triumfu prakticky rozhodl hned v prvním kole. Skočil 135 metrů, což bylo o deset metrů více než druhý nejdelší skok, a vedl s více než šestnáctibodovým náskokem. Ve druhém kole z nižšího nájezdu, než měli další skokané z elitní desítky, pokusem dlouhým 136 metrů vyrovnal šestnáct let starý rekord můstku Adama Malysze. S obrovským odstupem za ním skončili Poláci Dawid Kubacki a Stoch.

Kobajaši zvítězil pošesté za sebou, což dosud v SP dokázali jen Finové Janne Ahonen (2004/05) a Matti Hautamäki (2005) a Rakušané Thomas Morgenstern (2007) a Gregor Schlierenzauer (2009). V neděli se ve Val di Fiemme může v čele statistiky osamostatnit. Celkově Kobajaši vyhrál devátý z dvanácti závodů v této sezoně.

O pouhé čtyři desetiny bodu unikl postup do druhého kola Viktoru Poláškovi, který obsadil 31. příčku. Čestmír Kožíšek skončil pětatřicátý.