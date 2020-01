Koudelka skončil v Německu třiadvacátý, kraloval Kubacki

1. Kubacki (Pol.) 290,1 b. (140,5+141 m), 2. Kraft (Rak.) 283,7 (135,5+140,5), 3. R. Kobajaši (Jap.) 282,8 (138,5+138,5), 4. Forfang (Nor.) 280,4 (137,5+138), 5. Leyhe 277,6 (139+134,5), a Schmid (oba Něm.) 277,6 (136+139,5), 7. Tande (Nor.) 275,4 (136+138,5), 8. Stoch 275,1 (137,5+135,5), 9. Žyla (oba Pol.) 273,6 (136+134), 10. Zajc (Slovin.) 271,7 (135+137), ...23. Koudelka 254,8 (132+132), 38. Polášek(oba ČR) 110,2 (127,5). Průběžné pořadí SP (po 15 z 30 závodů): 1. Geiger (Něm.) 841, 2. Kraft 779, 3. R. Kobajaši 715, 4. Kubacki 664, 5. Lindvik (Nor.) 519, 6. Stoch 467, ...25. Koudelka 115, 43. Polášek 15.