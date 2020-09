Krasobruslař Březina kvůli uzavření hal nabral tříměsíční skluz

Nejlepší český krasobruslař Michal Březina kvůli uzavření hal v Kalifornii nabral tříměsíční skluz v přípravě. Místo pilování programů je stále v přípravné fázi, kdy trénuje jednotlivé prvky. Láká ho závod Grand Prix v Las Vegas, kde by teoreticky jako závodník trénující v USA měl mít šanci startovat. Konkrétní podmínky ale stále nejsou jasné.

Ve Spojených státech amerických, kde Březina s rodinou dlouhodobě žije a trénuje, podobně jako jinde ve světě na jaře kvůli koronaviru uzavřeli sportoviště. V Los Angeles to trvalo zhruba tři měsíce, než se brány stadionu znovu otevřely. A dosud není situace ideální. "Každý den se ta situace mění. Jednou nám řeknou, že je to lepší a že pojedeme na plný provoz, a na konci týdne nám řeknou, že musíme trénovat s maskami, protože se situace zase zhoršila. Je to tady jak skákat z jedoucího vlaku a pak do něj zase naskakovat," posteskl si Březina ve videorozhovoru zprostředkovaném Českým krasobruslařským svazem.

Návrat normálního režimu je v nedohlednu a tréninkové manko výrazné. "Bruslení je tak specifický sport, že když člověk není na ledě, tak nemůže nic dělat. I když jsme dělali suchou přípravu a jsem fyzicky připravený, tak pak člověk vleze na led, a když tři měsíce nestál na bruslích a neskákal, tak to zanechá jakýsi zádrhel v té přípravě," popisoval bronzový medailista z ME 2013.

Třicetiletý krasobruslař je tak ve fázi, v níž měl být v dubnu až květnu po mistrovství světa, které bylo kvůli koronaviru zrušeno. "Nikdo u nás ve skupině ještě nejezdí celé programy. Děláme na skocích a dalších věcech, abychom se do té formy dostali," popisoval svěřenec Rafaela Arutjunjana, mezi jehož tréninkové kolegy patří i úřadující mistr světa Nathan Chen.

Program je nejasný

Březinu dodnes mrzí, že nemohl prodat formu na mistrovství světa. V minulé sezoně tak bylo jeho vrcholným závodem mistrovství Evropy, kde po krátkém programu vedl, ale pak se propadl na sedmou příčku. A mezinárodní kalendář v nadcházející sezoně je na vodě. "Člověk do dneška neví, jak to bude vypadat. Jestli vůbec bude mistrovství Evropy, nebo nebude mistrovství Evropy a světa. Jak ta sezona vlastně bude probíhat," posteskl si brněnský rodák.

Mezinárodní federace ISU zatím ponechala v termínové listině závody Grand Prix s tím, že půjde o regionální podniky pro domácí krasobruslaře a závodníky, kteří se v dané zemi dlouhodobě připravují. Na 23. až 25. října je naplánovaná Americká brusle, kterou by Březina rád odjel. "Bude samozřejmě záležet na tom, jak sám americký svaz rozhodne. Nevyšla žádná pravidla, jak by ten závod měl vypadat," řekl.

Není tak jasné, zda si ho americký svaz nenechá jen pro své krasobruslaře. Otázkou je také účast řady zahraničních závodníků hlavně z Asie a Austrálie, kteří podle Březiny po uzavření stadionů odletěli z USA do svých zemí.

V prosinci je pak na programu mezinárodní mistrovství České republiky, které bude tentokrát hostit polský Těšín. Tam by se Březina také rád ukázal, ale může mu to zkomplikovat omezené cestování. "Když člověk letí z Ameriky do Evropy, tak musí na čtrnáct dní do karantény," poznamenal.